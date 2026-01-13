Las imágenes invernales más bonitas de Japón

A menudo asociamos Japón con imágenes de cerezos en flor, el Monte Fuji iluminado con los rayos primaverales del sol o los rascacielos de Tokyo. Multitudes de gente, templos o kimonos. Pero prácticamente nadie relacionaría a este país asiático con montañas y ciudades nevadas, pese a que allí se encuentran algunas de las urbes en las que más nieva de todo el planeta.

El invierno japonés regala algunas de las postales más sorprendentes y bonitas del país, pues en esta época del año es habitual que en muchos puntos todo quede cubierto por un manto blanco de nieve. Desde pequeños pueblos en los que se acumulan metros de hielo hasta templos silenciosos cuyos tejados se tiñen de blanco, Japón es uno de los países con mayor cantidad de nieve del mundo. Por eso, aunque hasta ahora no hayas tenido constancia de ello, el invierno en el país nipón es verdaderamente precioso.

Templo Kinkakuji | Pixabay

Shirakawa-go es un pequeño pueblo de los Alpes japoneses, declarado Patrimonio de la Humanidad, pintoresco en sí mismo. Sus casas tradicionales, llamadas gasshō-zukuri, disponen de tejados de paja muy inclinados. Y aunque esto puede parecer un símbolo o tradición empezada al azar, lo cierto es que nada más lejos de la realidad: son así a conciencia, para soportar las intensas nevadas que se producen en la aldea durante el invierno.

El paisaje invernal de Shirakawa-go es uno de los más icónicos de Japón, pero sin lugar a dudas, no el único. En Kioto, templos como el Kinkaku-ji o Gion se transforman a menudo cuando llega el frío. Y en Nikkō, los santuarios sintoístas quedan en invierno rodeados de bosques nevados.

La isla de Hokkaido tiene también temperaturas muy bajas en invierno, y sus habitantes han sabido aprovecharlas. Por ejemplo, ciudades como Sapporo celebran festivales de nieve que han ganado popularidad a lo largo y ancho del planeta, en los que se construyen esculturas de hielo y reina el ambiente festivo.

Onsen en Nagano. Japón | Pixabay

Las zonas rurales presumen en esta época del año de bosques, campos y volcanes cubiertos de nieve, y contemplarlos es una actividad que se suele combinar con un baño de vapor en algún que otro onsen al aire libre. De hecho, no solo las personas se bañan en agua caliente: también lo hacen los monos de la nieve de Jigokudani, en Nagano.

Carreteras, trenes, montañas. Las escenas invernales son realmente bellas en Japón. Por eso, hemos hecho un recopilatorio de imágenes para que puedas comprobarlo pasando una a una las fotografías de esta galería.