Islas Yaeyama, un paraíso tropical prácticamente desconocido fuera de Japón

Las islas Yaeyama forman un archipiélago remoto ubicado al suroeste de Okinawa, son una treintena de islas de las cuales solo unas 10 están habitadas pero todas ellas son un auténtico paraíso tropical al que puedes llegar a Ishigaki, la más grande de las islas Yaeyama, en vuelo directo desde Tokio y Osaka y después moverte en ferry entre estas islas.

Lo primero que tienes que saber de estas islas es que, dado que no son un destino de turismo de masas, necesitas reservar con antelación tu alojamiento porque no hay muchas opciones (muy pocas de hecho en las islas más pequeñas), además también tienes que cuidar la época en la que visitas este paraíso tropical: los mejores meses del año son abril, mayo, octubre y noviembre, ahí podrás estar seguro de que un tifón no te agua el viaje.

¿Cuáles son las principales islas de las Yaeyama?

Ishigaki

Ishigaki | Pixabay

Es la isla más grande de las Yaeyama y también la más habitada; además funciona como un nodo de comunicaciones entre todas las islas que forman este archipiélago; entre los lugares más famosos de esta isla está la bahía a de Kabira Bay, es sorprendente y de una belleza notable por su arena coralina blanca, sus aguas turquesas y el cultivo de perlas negras, ahora bien, ten en cuenta que no podrás zambullirte porque el baño no está permitido, sí podrás en cambio gozar de paseos en barco con fondo de cristal.

Además esta isla, junto a la de Iriomote, forman un parque nacional: el Iriomote-Ishigaki Park, un destino perfecto para bruñera con matarrayas.

Iriomote

Iriomote | Pixabay

Esta isla también tiene cierta fama, en gran medida por ser le hogar de una especie rara, el gato de Iriomote: se trata de un mamífero carnívoro del tamaño de un gato doméstico que, según los biólogos, apenas ha evolucionado, mantiene su forma primitiva de ahí que resulte tan raro. La isla de Iriomote, el hogar de este particular gato, está cubierta de selva tropical y manglares y aquí podrás disfrutar de rutas de senderismo, de paseos en canoa por los ríos de la isla y sorprendente además por las cascadas que salpican el paisaje.

Taketomi

Taketomi | Imagen de ippei & janine naoi, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Esta isla al sureste de la de Ishigaki también forma parte del Parque Iriomote-Ishigaki aunque no solo es famosa pro su entorno de corales y playas sino también por el pueblo de Taketomi, un pueblo tradicional perfectamente conservado con sus casas de tejas rojas y calles de arena. En cuanto a las playas la más famosa de esta isla es la de Kondoi, una playa de arena blanca y fina, casi como talco, y aguas cristalinas en tonos turquesa y verde esmeralda.

Otras islas interesantes: Hateruma, Yonaguni y Kuroshima

Hateruma | Pixabay

La isla de Hateruma es la más meridional del archipiélago y es famosa por playas paradisíacas como la de Nishi no Hama, además también es ideal para gozar del cielo y sus estrellas; Yonaguini es por su parte la isla más occidental de Japón, desde ella se puede ver la costa de Taiwán en días despejados y es perfecta para practicar el buceo, aquí podrás bucear con tiburones martillo; y la isla de Kuroshima, popularmente conocida como la isla de las vacas, tiene más población de ganado que de personas… es un estupendo destino rural en el que también se puede disfrutar del snorkel.