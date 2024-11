El 10 de noviembre es el Día Mundial del Enoturismo ¿qué planes tienes?

Son más de 100 las denominaciones de origen vinícolas de España, 100 denominaciones a las que hay que añadir más de 40 indicaciones geográficas protegidas así que no hay razón para privarnos de algún plan enológico para celebrar el próximo 10 de noviembre el Día Mundial del Enoturismo, seguro que todos tenemos alguna opción cerca de casa.

Rioja, Ribera del Duero, Somontanao, Rueda, Rías Baixas, Priorat, Albariño, Ribeira Sacra, Ribera del Guadiana, Toro, Ribeiro, Jerez, Manzanilla… No hay región de España que no cuente con una denominación de origen o una indicación geográfica protegida en lo que a la producción de vinos se refiere y prácticamente todas las bodegas integradas en ellas se preparan para celebrar el Día Mundial del Enoturismo ¿cuáles son los planes más recomendables? ¡Todos! Es la respuesta fácil pero nosotros vamos a recomendarte disfrutar de dos rutas del vino que no son de las más famosas de nuestro país pero que se nos antojan imperdibles y no solo por razones vinícolas; hablamos de la Ruta del Vino de Arlanza, en Burgos, y la Ruta del Vino de la Mancha.

Planes en la Ruta del Vino de Arlanza (Burgos)

Seguro que alguno de estos cinco pueblos, sino todos, te suenan por alguna razón, razón que se suma a que son parte de la Ruta del Vino de Arlanza, en la provincia castellanoleonesa de Burgos.

Silos | Imagen cortesía de la Ruta del Vino de Arlanza

Santo Domingo de Silos

¿Ya estás pensando en los famosos monjes y sus cantos gregorianos? Visitar el monasterio benedictino del S.XI, que cuenta con un claustro romántico imponente, es una de esas cosas que uno tiene que hacer al menos una vez en la vida; además de recorrer las calles de este bonito pueblo podrás, sin alejarte demasiado, el Parque natural Sabinares del Arlanza-Yecla (perfectos para los amantes del avistamiento aves) y el desfiladero de La Yecla, tierra de pozos y cascadas que se recorre cruzando puentes y pasarelas. Eso además, por supuesto, de meterte entre pecho y espalda un lechazo asado maridado con el vino de Arlanza.

San Pedro de Arlanza

Este pueblo está en la Sierra de la Demanda, entre bosques de Sabinas centenarias y conserva uno de los monasterios más importantes de Castilla y León, el Monasterio de San Pedro de Arlanza que, si bien está abandonado, mantiene los restos de una iglesia del S.X y una torre del S.XII además del claustro y otras dependencias monacales. Sus ruinas se mantienen en pie en medio de un paisaje natural imponente.

Covarrubias

El centro de este pueblo ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico y es, además, uno de los pueblos más bonitos de España; en sus calles descubrirás algunos monumentos que son Bien de Interés Cultural como la antigua Colegiata de San Cosme y San Damián, el Torreón de Doña Urraca y el Archivo del Adelantamiento de Castilla ¿más lugares a visitar en Covarrubias antes de disfrutar de una cata de vino de Arlanza bien maridada? Los restos de la muralla que rodeaba la ciudad hasta el S.XVI.

Covarrubias | Imagen cortesía de la Ruta del Vino de Arlanza

Quintanilla del Agua

Dos son las cosas que te llamarán la atención en Quintanilla del Agua: la candonga, que es una chimenea cónica que se utilizaba para curar la carne tras la matanza y el poblado diseñado por Féliz Yáñez que recuerda la arquitectura tradicional de la zona; a esto añade que este pueblo está muy cera además Villalmanzo, lugar perfecto para degustar los manjares de la zona (morcilla de arroz, cordero asado en horno de panadero…) debidamente maridadas por los vinos locales.

Lerma

Lerma completa, con Covarrubias y Santo Domingo de Silos, el llamado Triángulo del Arlanza y es visita obligada para amantes del vino porque aquí está el consejo regulador de la DO Arlanza; además este pueblo es uno d los conjuntos histórico artísticos mejor conservados de la época barroca. Además ¿recuerdas al Duque de Lerma? Este era su pueblo, un pueblo en el que tendrás que visitar también el Palacio Ducal, que es hoy un Parador de Turismo, o la Excolegiata de San Pedro.

¿Más pueblos a visitar en la Ruta del Vino de Arlanza? Castrillo de Solarana, Quintanilla de las Viñas, Villahoz, Mahamud, Pampliega y Santa María del Campo.

Planes en la Ruta del Vino de la Mancha (Castilla la Mancha)

La Ruta del Vino de la Mancha está íntimamente ligada al Quijote y a su escritor, Miguel de Cervantes Saavedra; aquí está El Toboso, los molinos con los que luchaba Don Alonso Quijano, los caminos que recorre, en la novela, el caballero Don Quijote con su escudero Sancho...

Bodega-cueva en Tomelloso | Imagen cortesía de Turismo de la Ruta del Vino de la Mancha

Tomelloso

Tomelloso es uno de los mejores pueblos de España para un amante del vino, es una localidad perfecta para visitar bodegas históricas, bodegas cueva y disfrutar de catas maridadas; en Tomelloso hay más de 2.000 cuevas bodega, lo difícil será elegir cuáles visitar porque todas será, sin duda, imposible. Visitas guiadas, rutas gastronómicas, catas… En Tomelloso incluso los amantes del turismo gastronómico y enológico se verán sobrepasados.

El Toboso y Campo de Criptana

A El Toboso se va a catar los Vinos con Dulcinea porque El Toboso es el pueblo de la bella dama Dulcinea (bella dama a ojos de Don Quijote, que no de Sancho, claro); ¿visitas obligadas en El Toboso? La Casa Museo de Dulcinea y, por supuesto, los cercanos molinos de viento de Campo de Cripatana, que son también los gigantes de Don Quijote. En esta localidad no te faltarán tampoco bares y restaurantes para descubrir y disfrutar tanto la cocina tradicional manchega como los vinos de la Ruta de la Mancha.

Casas típicas y barrios de El Toboso | Imagen cortesía de la Ruta del Vino de la Mancha

Villarrubia de los Ojos

El fin de semana del 8 al 10 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Enoturismo, y también el siguiente fin de semana (del 15 al 17 de noviembre) se celebra en Villarrubia de los Ojos la Ruta de la Tapa ¿se te ocurre mejor modo de disfrutar de una escapada enoturística que maridarla con una fiesta gastronómica como la Ruta de la Tapa? A nosotros tampoco… menos al saber que esta Ruta de la Tapa celebra su edición número diecisiete porque la experiencia también cuenta.

Alcázar de San Juan

En este pueblo, como sucede en El Toboso, confluye la Ruta del Vino de la Mancha con el Quijote aunque por razones diferentes; en el caso de Alcázar de San Juan la fiesta empieza el día 9 de noviembre porque es el día del bautismo de Miguel de Cervantes Saavedra en la Parroquia de Santa María y continua el 10 de noviembre celebrando el Día Mundial del Enoturismo. Habrá actividades deportivas, teatro, música, visitas guiadas a bodegas, catas de vino con y sin maridar, molienda tradicional…

¿Más pueblos enoturísticos a visitar en la Ruta del Vino de La Mancha? Socuéllamos, El Provencio, La Solana y Pedro Muñoz.