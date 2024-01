Viaje para dos a Dubái

Puestos a disfrutar de un viaje romántico nos apuntamos a uno de lujo, que lo de Roma y París está ya muy visto, nos vamos a Dubái ¿por qué Dubái? Porque este exclusivo lugar lujoso y oriental nos ofrece algunas experiencias de lo más apetecibles para vivirlas en pareja, se nos ocurren tres, las tres relacionadas con tres aspectos esenciales de un viaje romántico: un buen hotel, una cena para dos y una experiencia inolvidable…

Un hotel para huir del mundanal ruido

Cuando pensamos en un viaje romántico pensamos en tiempo íntimo y para dos, en dejar atrás la rutina, las prisas que nos hacen olvidarnos incluso de nuestro compañero o compañera de vida, en mirarnos a la cara y hablarnos, en escucharnos, en hacer planes juntos, en vivir tiempo juntos y para eso nada como elegir un hotel como el Antara World Islands, un resort en las Islas del Mundo dubaitíes que se presenta como refugio ideal para parejas que quieren huir del bullicio.

Dubái | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Cena para dos sobre las aguas del Golfo Pérsico

¿Un viaje en pareja sin al menos una cena romántica? ¡Impensable! Pierchic es, sin duda, el restaurante indicado (no diremos que no haya otros pero éste se nos antoja ideal…); se trata de un restaurante ubicado sobre uno de los muelles del Golfo Pérsico que no sólo es perfecto por su ubicación sino también por su propuesta gastronómica que está llena de mariscos, pescados y clásicos mediterráneos ¿nuestra recomendación? Que elijas el menú de seis platos a ciegas… (dado que la cita no es a ciegas, que al menos lo sea el menú).

Ruta en globo aerostático | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Viaje en globo aerostático

Ya tenemos el hotel y el restaurante para la cena romántica, nos falta una experiencia inolvidable que haga que el viaje se quede para siempre grabado en nuestra memoria ¿cuál te recomendamos? Un vuelo en globo aerostático para ver el amanecer en Dubái desde el aire…