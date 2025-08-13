La playa de Gran Canaria con arena blanca y aguas cristalinas conocida como "las Bahamas españolas"

Situada en Puerto rico y Arguineguin, la playa Anfi del mar (también conocida como la playa de la Verga) sorprende con su arena blanca importada de las Bahamas, sus aguas tranquilas y todo tipo de facilidades. Esta playa artificial, creada en los años 90 por un empresario noruego, fue diseñada para evocar el Caribe en pleno Atlántico, rodeada de palmeras, barranos y un clima excepcional.

La playa de 180 metros de longitud y 50 de ancho es perfecta para familias, los niños pueden bañarse sin sobresaltos y los padres disfrutar con tranquilidad. Hay duchas, aseos, chiringuitos, sombrillas y hamacas, y además acceso directo desde el paseo marítimo donde podrás disfrutar de una rica oferta gastronómica; como sabores de tapas locales y una variedad de platos de otros rincones del mundo. Los restaurantes, bares del paseo marítimo y sus apartamentos a pie de playa crean un ambiente ideal para completar la experiencia.

Este paraíso, luce espectacular todo el año gracias al clima suave de Gran Canaria, la mejor temporada para visitarla es de mayo a octubre, cuando las temperaturas rondan los 24-28 grados, el sol brilla más horas y el mar se mantiene en calma.

Pero esto no acaba aquí, si deseas que tu estancia en Anfi del mar sea más entretenida, desde el muelle deportivo hay opciones de buceo snorkel y excursiones en barco para explorar la vida marina. También hay actividades para todas las edades: barcas con tobogán, banana boat, paracaídas acuáticos, paddle surf, kayak y motos acuáticas.

Anfi del mar es sin duda un destino imprescindible si viajas a Gran Canaria. Tanto si buscas relajarte bajo el sol, disfrutar de deportes acuáticos o saborear la mejor cocina local e internacional. Este rincón caribeño promete unas vacaciones inolvidables. No esperes más y descubre por ti mismo por qué las "Bahamas españolas" es el paraíso que estabas buscando.