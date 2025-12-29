¿Qué viajes pedirás a las uvas de la buena suerte para disfrutarlos en 2026? Te sugerimos algunos

Hay eventos que se repiten año tras año, citas tanto naturales como las floraciones en primavera o las nieves en invierno, y otros culturales como el concierto de Año Nuevo en Viena, la propia Navidad, la Semana Santa… pero hay otros eventos que llegan solo una vez o una vez cada determinado número de años ¿qué eventos especiales se celebrarán en 2026? A continuación te desvelamos 5 por si quieres pedírselos a las uvas de la buena suerte o incluirlos como destinos preferentes para 2026 en tu carta a los Reyes Magos:

Washington DC porque se celebra el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos

Thomas Jefferson Memorial, Washington DC | Pixabay

Todavía no tenemos la agenda de eventos para celebrar un aniversario tan redondo pero sí sabemos que en la capital del país, y en otras ciudades importantes, habrá festivales, exposiciones y celebraciones especiales, ceremonias de conmemoración. Los eventos serán memorables porque este 250 aniversario es, probablemente, el hito nacional americano más importante de 2026.

La Ruta 66, en Estados Unidos, porque celebra su centenario

Ruta 66 | Pixabay

La Ruta 66 nació cuando Estados Unidos celebraba su 150 aniversario, de ahí que su centenario coincida con el 250 aniversario de la independencia americana, ahora bien, eso no hará que este centenario, el de la Ruta 66, será uno de los eventos culturales más importantes de Estados Unidos en 2026. Habrá exposiciones, festivales, conciertos, rutas históricas… todo un programa turístico a gran escala a lo largo y ancho de la Ruta 66.

Milán y Cortina d'Ampezzo, en Italia, porque es la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno

Cortina d'Ampezzo | Pixabay

Milán y Cortina d’Ampezzo serán, en febrero de 2026, la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno y, ya en marzo, la sede de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Aunque Milán y Cortina d’Ampezzo serán las sedes más importantes, habrá otras localidades que acogerán algunas competiciones: Val di Fiemme, Anterselva, Bormio, Livigno, Predazzo y Bolzano entre ellas.

Reino Unido porque celebra el centenario del nacimiento de Isabel II

Palacio de Buckingham | Pixabay

Aunque la reina más longeva de los británicos ya ha fallecido, el centenario de su nacimiento se celebrará por todo lo alto, no en vano fue la madre del rey actual, Carlos III, y fue el suyo no solo un reinado largo sino también rico en eventos de todo tipo; se espera que se organicen tanto actos conmemorativos como exposiciones históricas y que la programación cultural y documental sea internacional pues se trata de una figura esencial del S.XX y primeros años del S.XXI.

Toledo porque su Catedral cumple 800 años

Catedral de Toledo | Pixabay

Toledo es una ciudad histórica para celebrarla todos los años pero es que en 2026 se celebra el aniversario 800 de su Catedral, razón de más para volver a la ciudad de las tres culturas. Habrá exposiciones para celebrar este aniversario, actos culturales, eventos especiales…