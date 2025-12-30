¿Sabes qué es Hatsumode y dónde se celebra?

El Hatsumode es la primera visita del año a un templo y tiene lugar entre el 1 y el 3 de enero, de hecho hay familias que acuden al templo la noche del 31, justo después de las 12 de la noche; esos días los templos se llenan de gente que acude a ellos ya esa para dar gracias por el año vivido o para pedir buena suerte, salud, amor, éxito, seguridad… para el año que empieza.

¿Y cómo es esta primera visita a los templos? Lo primero son las prácticas de purificación que consisten en lavarse las manos y la boca en una fuente antes de entrar al templo; una vez dentro del templo se siguen varias costumbres: orar, por supuesto; en los santuarios sintoístas se lanza una moneda, se hacen dos reverencias, se dan dos palmadas y se hace una reverencia más mientras que en los templos budistas la oración es más silenciosa (sin palmadas); otro rito es el omikuji, que consiste en sacar una predicción de la suerte que puede ser mala… si lo es, deberás atarla al templo para que la mala suerte quede allí y no te acompañe.

Acceso al templo en Hatsumode | Imagen de KKPCW, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

¿Más ritos, tradiciones o costumbres ligadas al Hatsumode? El Omamori, que consiste en comprar amuletos de protección para los diferentes aspectos de tu vida (estudios, amor, salud…); y Ema, que consiste en escribir deseos en tablillas de madera y colgarlas para conjurarlos a tu favor y que se cumplan.

No todo van a ser rezos y gestos tradicionales, claro, el ambiente de Hatsumode es festivo y eso se nota en la instalación de puestos de comida callejera, en los grupos de amigos o familiares que pasan el día juntos y también en la pervivencia de tradiciones como la de vestir kimono o furisode (se da especialmente entre los jóvenes).

Acceso al templo pasadas las 12 de la noche en Hatsumode | Imagen de おむこさん志望, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

¿Cuáles son los mejores lugares de Japón para disfrutar del Hatsumode?Tokio, por supuesto, y también Kioto: en concreto los templos de Midi Jingu y Senso-ji en Tokio y Fushimi Inari Taisha en Kioto.