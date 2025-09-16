Es famoso por sus casas: El pueblo más bonito de Inglaterra está a poco más de una hora en coche de Bristol

Ahora que se acerca el otoño, son muchas las personas que buscan nuevos destinos para una escapada y en Viajestic siempre estamos recopilando los pueblos más bonitos que puedes visitar. Recientemente te hablábamos de "la Costa Amalfitana de España", pero hablando de municipios y localidades de otros países, ¿sabes cuál es el pueblo más bonito de Inglaterra?

El proveedor de casas vacacionales Independt Cottages ha elaborado una lista con los pueblos más bonitos de Inglaterra basándose en 5 criterios: su antigüedad, el número de personas que lo buscan en internet, publicaciones en TikTok, el número de edificios históricos y si se encuentra dentro de un Área de Excepcional Belleza Natural.

En primer lugar en la lista como el pueblo más bonito de Inglaterra está Bourton-on-the-Water, una localidad situada en el condado de Gloucestershire, en los Cotswolds, y que es famoso por su arquitectura de piedra color miel y sus idílicos paisajes rurales.

Este pueblo cuenta con unos 4.000 habitantes y es conocido como "la Venecia de los Cotswolds", tiene una gran variedad de atracciones, tiendas, restaurantes, cafeterías y salones de té. Además, el río Windrush atraviesa sus cinco puentes arqueados.

Cerca de allí, a las afueras del pueblo, los antiguos prados y ríos de Greystones Farm albergan una diversa fauna. Esta reserva natural también alberga el Campamento Salmonsbury, un importante lugar de encuentro durante el Neolítico y la Edad del Hierro, y declarado Monumento Histórico. Si quieres llegar a Bourton-on-the-Water, debes saber que se encuentra a poco más de una hora en coche de Bristol y a unas dos horas y cuarto de Londres.