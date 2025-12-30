Teatro Florencio Sánchez de Paysandú: su historia y a quién debe su nombre

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Uruguay, concretamente hasta la ciudad de Paysandú. Allí nos encontramos un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo es el Teatro Florencio Sánchez, utilizado como teatro y también como cine.

Teatro Florencio Sánchez de Paysandú, a través de su historia

Para descubrir su origen, debemos viajar hasta el año 1860. En ese preciso momento, se conforma la Sociedad del Teatro, y todo con la firme intención de construir un espacio para la reunión artística, cultural y social de la ciudad uruguaya. Fue esta sociedad quien encargó a Francisco Poncini y Bernardo Poncini no solamente su diseño, sino también su construcción.

En 1876, el que era el Teatro Progreso fue inaugurado, y se abrió el telón por primera vez con el estreno de la obra Morte Civile. No podemos dejar de mencionar que, el 12 de octubre de 1915, en esta edificación se interpretó por primera vez la partitura completa del Himno Nacional Uruguayo.

Ese mismo año, el teatro fue sometido a diversas obras de remodelación, en las que se modificó totalmente su fachada, reemplazando la original por otra de estilo art déco. En cuanto al interior, también se hicieron varias reformas, como es el caso de la instalación de energía eléctrica. Estas obras, a cargo de los arquitectos Daniel Rocco y Jacobo Vázquez Valera, culminaron en 1917.

Presentacion de la Comedia Nacional en el Teatro Florencio Sanchez de Paysandu | Imagen de Media Room Intendencia of Montevideo, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Años después, concretamente en 1921, el teatro recibe su actual denominación en homenaje a Florencio Sánchez, eximio dramaturgo. En tiempos posteriores, se llevaron a cabo otras tantas modificaciones en su estructura, con la intención de convertirlo en una impresionante sala cinematográfica, y también para llevar a cabo diversas adaptaciones para cumplir con las demandas de las épocas.

No fue hasta 1975 cuando esta construcción fue declarada Monumento Histórico Nacional y, en 1980, fue adquirida por la Intendencia de Paysandú. En este Teatro ha actuado la ópera italiana de Salvatore Sidivo y Lea Candini y reconocidos actores como Jerónimo, Antonio y Blanca Podestá, Pedro Codiña, Enrique Muiño, Ernesto Herrera, Luis Sandrini y Atahualpa del Cioppo. Pero no todo queda ahí, puesto que también han actuado grandes nombres de la música como son Luisa Terazzini, Gerardo Grasso, Carlos Gardel y Ariel Ramírez, entre otros.

No podemos dejar de mencionar que, en 2011, se creó la Comisión de Amigos de Teatro, integrado por numerosas personalidades sanduceras como Walter Belvisi, ex intendente. A principios del año 2012 se prepararon numerosas obras de recuperación. Además, con motivo de la celebración del bicentenario, se llevó a cabo la ceremonia oficial por los 250 años de José Artigas. De hecho, fue transmitido por TNU para todo el país. Así pues, si estás pensando en poner rumbo a Paysandú, no dejes pasar la oportunidad de conocer el Teatro Florencio Sánchez. Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente.