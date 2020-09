Bibury, probablemente, el pueblo más bonito de Inglaterra

Dicen de los Costwolds que son la Toscana inglesa y, aunque la afirmación tiene cierto sentido, puede llevarnos a engaño porque la campiña inglesa tiene identidad propia y es notablemente diferente de la Toscana, empezando por el clima; lo que sí tienen en común los paisajes de ambas zonas es su belleza y también el encanto de sus pueblos, ambos destinos nos regalan estampas inolvidables entre las que no podemos dejar de destacar la calle más bonita de Inglaterra que, dicen, está en el que pasa tabién por ser su pueblo más bello: Arlington Road en Bibury, en el corazón de los Costwolds.

Broadway; Chipping Campden; Stown on The wold, Upper y Low Slaughter, Bourton on the wáter, Bibury y Tetbury pasan por ser pueblos de visita obligada cuando tienes los Costwolds por destino, nosotros hoy nos quedamos en Bibury por varias razones, la primera te la hemos desvelado ya, la famosa calle de Arlington Road, nuestra segunda razón es de cine: ¿sabías que aquí se rodaron escenas de películas tan populares como El Diario de Bridget Jones?.

Cottages, Bibury | Pixabay

El lugar más visitado de Bibury es, sin duda, Arlington Road porque allí confluyen la belleza de un entorno natural rico que varía notablemente de estación en estación (Bibury siempre es bello pero en primavera enamora hasta a los más reticentes a visitar la campiña inglesa) y por la hilera de antiguas casas de tejedores que la ocupan; se trata de casas del S.XIV que en su día ocupaban los tejedores de lana y te llamarán la atención tanto porque son casas de piedra (de ahí que se hayan mantenido en pie a lo largo y ancho de los siglos) como por sus tejados, especialmente por sus tejados que son muy inclinados.

Es impensable visitar París y no regresar a casa con tu foto de la Torre Eiffel, ir a Roma y no inmortalizarte frente al Coliseo o visitar Londres y posar en London Bridge... pues igualmente impensable es visitar los Costwolds y no recorrer Arlington Road y llevarte una prueba gráfica de que has estado allí, se trata de uno de los lugares más bellos de Inglaterra.

Arlington Road, Bibury | Imagen de Saffron Blaze en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Por lo demás, Bibury es un pueblo que merece un paseo como todos los pueblos de los Costwolds, lo merece por su iglesia, St Mary's Church y también por The Square, una curiosa plaza rodeada de los clásicos cottages ingleses, el molino de Arlington merece una visita y por supuesto el histórico puente sobre el río Coln, el afluente del Támesis que pasa junto a esta encantadora localidad de la campiña inglesa.

Los Costwolds parecen anclados en el tiempo en un entorno natural de gran belleza y Bibury es una de las perlas con las que nos atraen inevitablemente... Una última curiosidad: Bibury es una de las 6 localizaciones inglesas recreadas en la Mini-Europa de Bruselas.