De Madrid a Tokio (en vuelo directo)

Todavía recordamos cuando Iberia inauguró su vuelo directo a Tokio y empezamos a ver el viaje al País del Sol Naciente como algo no tan lejano, no tan imposible… pero llegó la pandemia y entre todo lo que destruyó estuvo también esa conexión aérea que ahora, y esa es la buena noticia, Iberia recupera. Tres vuelos semanales opera ya Iberia entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y el de Tokio-Narita, tres opciones semanales para visitar el imperio del sol…

Iberia vuelve a ser, como lo era antes de la pandemia, la única aerolínea que ofrece un vuelo directo, sin escalas, entre Madrid y Tokio: vuela los jueves, sábados y domingos desde Madrid hacia la capital japonesa y los lunes, viernes y domingos opera el vuelo de regreso a la capital española.

Tokio | Pixabay

La sola idea de conocer Tokio es razón más que suficiente para empezar a buscar vuelo al mejor precio (precio que varía según la época del año) y hotel pero es que, además, no podemos olvidar el inmenso y diverso país que es Japón; se nos antoja imposible volar a Tokio y no incluir una visita a Kioto en nuestra visita nipona, eso así, para empezar y como poco porque cuando hablamos de la diversidad de Japón no lo hacemos de modo literario sino muy real: en Japón tenemos destinos de nieve e invierno como Nagano y otros paradisíacos como las islas Ogasawara; ¿lugares imperdibles de Japón en un primer viaje más allá de Tokio y Kioto? Osaka, Nara, Hiroshima, el Monte Fuji, Nikko…

Tokio | Pixabay

Aunque el lugar en el que pasarás más tiempo será, sin duda, Tokio porque la ciudad es algo así como un reflejo del país, guarda la esencia de su historia al tiempo que la mezcla con la vanguardia más moderna: del barrio de Ginza al de Shnjuku y por supuesto Shibuya con su emblemático cruce (el paso de peatones más grande y frecuentado del mundo) y su no menos emblemático perro (Hachiko, el can que esperó a su dueño a la puerta de la estación… durante años); las diferentes torres con sus miradores, el Palacio Imperial, el Santuario Meiji, el Templo Senso-Ji, el Parque Ueno…

Seguro que tienes tantas ganas como nosotros de volar a Tokio cualquier jueves, sábado o domingo desde Madrid y sin escalas (por regresar de tu viaje seguro que no tendrás prisa…).