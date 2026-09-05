Kihnu, la isla del Báltico donde la cultura es femenina

Lo peculiar de esta isla no es tanto que sea lugar de tradiciones matriarcales dado que eso no es exclusivo de Kihnu sino de otros muchos lugares en los que los hombres se hacían a la mar y dejaban las cosas de la tierra, familia incluida, a las mujeres; lo peculiar, decíamos, es que esas tradiciones creadas y mantenidas por mujeres pervivan a día de hoy de modo que podemos decir sin temor a equivocarnos ni a exagerar que Kihnu es una isla en la que la cultura es femenina.

El origen de estas tradiciones está en lo que hemos anticipado ya: Kihnu es una isla que durante siglos ha vivido del mar y eran los hombres quienes embarcaban y pasaban largas temporadas fuera; las mujeres se quedaban en tierra y se ocupaban no solo de la familia y la agricultura sino de todo el universo cultural de la isla; tanto es así que Kihnu está en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el año 2008.

Museo e iglesia de Kihnu | Imagen de Ivo Kruusamägi, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Lo interesante de Kihnu, desde la perspectiva turística, no es solo que estemos ante una isla tradicional sino que su identidad cultural, femenina ella, ha sobrevivido hasta hoy; en esa identidad tiene gran importancia el característico vestido que levan las mujeres mayores, con faldas de colores intensos; junto a la vestimenta se han conservado canciones, danzas, artesanía y otras tradiciones más familiares.

Un detalle que te sorprenderá especialmente si visitas Kihnu: es habitual ver a mujeres conduciendo motocicletas por la isla y es que se trata de una isla realmente pequeña (de poco más de 16 kilómetros cuadrados) así que, como medio de transporte, resulta ideal. ¿Más cosas que te llamarán la atención en esta pequeña isla que destila universo femenino? Sus pequeñas casas de madera, sus caminos rurales, el paisaje plano tan típico del Báltico…

Panorámica costera de Kihnu con el faro al fondo | Imagen de KalervoK, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Para conocer Kihnu lo mejor es recorrer la isla en bicicleta (hay de hecho una ruta circular de 23 kilómetros recomendada para tal fin); además hay algunos lugares que no debes dejar de visitar porque son los que realmente te permite conocer las singularidades de esta isla: el museo en el que se explica el origen femenino de la cultura tradicional en la isla; el faro, que data de 1864 y es, probablemente, la imagen más espectacular de la isla; la iglesia de San Nicolás, construida en 1784; y el puerto de pescadores, que es el mejor lugar para entender el papel de los hombres en Kihnu.