¿Sabías que Japón también es famoso por sus playas?

Si te has puesto Japón por destino este verano, esta noticia te interesa porque vamos contarte cuáles son y dónde están las mejores playas niponas; a poco que lo pienses seguro que no te sorprenda que un archipiélago con tanta isla y tanta costa ofrezca playas de escándalo aunque no suelen ser lo más conocido del país, ahora bien, si las playas japonesas tienen menos fama de la que merecen no es porque tengan defecto alguno sino porque los atractivos de Japón, desde su gastronomía a su naturaleza pasando por su historia y por la modernidad y vanguardia de su capital, son de tal categoría que todo lo demás languidece.

Sucede que si viajas a Japón, es decir, si te animas a irte tan lejos sufriendo un vuelo tan largo, seguro que no harás por pocos días y te encantará reservarte alguno de ellos para descubrir las soberbias playas del archipiélago japonés ¿cuáles son y dónde están? Eso es lo que vamos a contarte a continuación:

Kabira Bay | Imagen de 663highland en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Playas paradisíacas en Okinawa

Si buscas disfrutar de playas de escándalo en Japón deberías valorar la opción de incluir la isla de Okinawa en tu ruta por el país el sol naciente porque allí no disfrutarás de una playa ni dos… Destacamos hasta tres:

Yonaha Maehama

Pasa por ser una de las mejores playas de Japón, sino la mejor, enamora a sus visitantes con su arena fina y blanca y con sus aguas transparentes y tranquilas; aquí se puede nadar a placer y también disfrutar tanto de paseos en barco como de la práctica del windsurf.

Kabira Bay

Esta playa tiene su peligro… tanto que no se permite nadar por culpa de las corrientes, que podrían jugarnos una mala pasada, ahora bien, es una playa muy interesante porque lo que sí se puede hacer es practicar snorkel o rutas en bote con fondo de cristal ¿por qué? Porque lo más espectacular de esta playa son sus formaciones de coral.

Nishihama

Esta playa es de las más bonitas de Okinawa gracias a su arena blanca y fina y a sus aguas en tonos turquesa, es una playa preciosa y muy tranquila, perfecta para nadar, bucear o practicar snorkel.

Zushi, playa cerca de Tokio | Imagen de Tadashi Okoshi en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Playas paradisíacas cerca de Tokio

Claro que no solo Okinawa nos ofrece playas paradisíacas, algunas están cerca de Tokio y te resultará fácil incluirlas sea cual sea tu ruta nipona (porque sea cuál sea seguro que pasa por Tokio…):

Zushi

Esta playa es una de las favoritas de los tokiotas porque está cerca de la capital (a una hora de tren aproximadamente), porque es accesible y muy bonita, además se puede disfrutar de ella plenamente gozando de la natación, el windsurf o el paddleboard entre otros deportes náuticos y acuáticos.

Kujukuri

Es la playa sin fin y es que se extiende más de 50 kilómetros, es una playa perfecta para disfrutar tanto del arenal y el agua como de sus alrededores, aquí se va a hacer surf, a pescar, a gozar de rutas en bicicleta o senderismo… Es la playa favorita y la más recomendable para los amantes del turismo activo. ¿Y lo mejor? Está a un par de horas de Tokio (en tren y autobús, no necesitas alquilar un coche para llegar a ella).

Takeno, en la prefectura de Hyogo | Imagen de Hashi Photo en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Otras playas japonesas de escándalo

Takeno

Está en la prefectura de Hyogo y debe su fama a sus aguas cristalinas y también a su entorno: aquí podrás disfrutar del snorkel y el buceo, también del senderismo e incluso de los pueblos costeros de la zona porque son pueblos con mucho encanto marinero y acuático.

Jodogahama

Si eres de los que cuando va a la playa no sólo busca arena fina o aguas turquesas y transparentes sino un entorno realmente imponente, esta playa te va a encantar; está en la prefectura d Iwate y es famosa por las formaciones rocosas que la rodean, no en vano forma parte del Parque Nacional de Rikuchu Kaigan.

Si viajas a Japón y te quedas sin playa será porque quieres…