La isla de Flores es una de las sorpresas más bellas que guarda Indonesia

Lo primero que debes saber de la isla de Flores es que no hay vuelos internacionales directos que te lleven a ella, tendrás que volar desde otras ciudades asiáticas como Bali o lanzarte a la aventura de vivir un roadtrip de autobuses y ferrys ¿merecerá la pena? ¡sin duda!. Se trata de una de las Islas Menores de la Sonda, en el Mar de Flores, ubicada entre la isla de Java, la de Komodo y Timor y es, además, la décima isla más poblada de Indonesia, una isla que fue, además, colonia europea, primero portuguesa y después holandesa.

La isla de Flores guarda verdaderos tesoros naturales, uno de ellos puedes descubrirlo en su costa oeste y es que ese es uno de los pocos lugares del mundo en los que todavía se pueden encontrar dragones de Komodo en libertad, ahí y en la cercana isla de Komodo, claro; en Flores también viven búfalos, ciervos, jabalíes y monos en libertad, animales que fueron introducidos por el hombre en la isla y que sirven de alimento a los dragones de Komodo; en la isla hay también importantes colonias de aves y no faltan murciélanos ni sepientes; como ves la fauna local es muy rica.

¿Por qué se llama Flores la isla de Flores? No debes buscar la razón en su vegetación, la culpa es de los portugueses que cuando llegaron a esta isla la llamaron así, la huella portuguesa es tan notable en la isla que en un país que es mayoritariamente musulmán, en la isla de Flores descubrirás que la religión mayoritaria es el catolicismo.

Isla de las Flores. Indonesia | Imagen de Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Otra de las riquezas de esta isla es una que no puede apreciarse a simple vista, es más, cabe que sea incluso difícil de apreciar, se trata de una riqueza lingüística porque, a pesar de no tratarse de una isla grande, aquí se hablan varias lenguas; resulta difícil distinguir lenguas y dialectos en esta isla pero podemos asegurar que se hablan no menos de 6 lenguas diferentes (dialectos al margen...). ¿Por qué son importantes estas lenguas? Porque se sabe muy poco de la isla de Flores antes de la llega de los portugueses y los holandeses y estas lenguas son patrimonio vivo de lo que fue la isla de Flores antes de ser colonizada.

Isla de las Flores. Indonesia | Imagen de Serenade en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Como te advertíamos al principio de esta noticia, no es fácil llegar a la isla de Flores y es que, por el momento, no suele incluirse en las rutas turísticas habituales por Indonesia pero, si te animas a visitarla, hay lugares que no te debes perder: el Parque Nacional de Komodo, Spiderweb (unos campos de arroz con forma de tela de araña), visitar las villas tradicionales alrededor de la localidad de Bajawa, subir al Kelimutu (un volcán con tres lagos de cráteres volcánicos que cambian de color) y, por supuesto, sus playas...