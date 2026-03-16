Historia de la Basílica del Sagrado Corazón de París: la curiosa razón por la que se construyó

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a París, donde nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en la Basílica del Sagrado Corazón. Fue diseñada por Paul Abadie y terminada en el año 1923. Está situada en el lugar más alto. Es visible desde gran parte de la ciudad, y cuenta con una arquitectura atípica. Esto hace posible que estemos ante un auténtico tesoro en cuanto al patrimonio parisino se refiere.

Basílica del Sagrado Corazón de París, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que su construcción estuvo motivada por la derrota de Francia en la guerra con Prusia. Muchos religiosos estaban convencidos de que este duro revés estaba vinculado a la Revolución francesa y a una supuesta decadencia moral que derivó de ella. Algo así como un “castigo divino”.

Es por eso que surgió la idea de construir una basílica en la colina de Montmartre. El objetivo principal no era otro que crear un lugar dedicado al corazón de Cristo, también conocido como Sagrado Corazón de Jesús, a modo de arrepentimiento. Al ser Montmartre un lugar de culto, la cima de la colina era el emplazamiento ideal para esta nueva edificación religiosa.

Para hacer efectivo este deseo, se redactó un voto nacional. Como era de esperar, el proyecto rápidamente adquirió una enorme importancia, hasta tal punto que, en el año 1879, la Asamblea Nacional reconoció el edificio como de utilidad pública. Esto hizo posible que se procediera a su construcción.

Cabe destacar que la primera piedra de esta basílica se colocó en 1875, por lo que marcó el inicio de las obras. Casi 40 años más tarde, prácticamente justo cuando iba a tener lugar la consagración, estalló la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, no se llegó a consagrar hasta 1919. En la actualidad, la Basílica del Sagrado Corazón continúa siendo un importantísimo lugar de oración para creyentes y visitantes de París.

Basílica del Sagrado Corazón de París | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Basílica del Sagrado Corazón de París, a través de sus características

Cuando pensamos en Montmartre, rápidamente se nos viene a la cabeza este templo y, sobre todo, su singular arquitectura. Hay que hacer hincapié en que, primeramente, fue diseñada por Paul Abadie y fueron hasta seis los arquitectos que tomaron el relevo para completar esta construcción. Erigida en estilo románico-bizantino, el aspecto de esta Basílica destaca indudablemente sobre el de otros templos religiosos de París.

Entre otras tantas cuestiones, por sus espectaculares medidas, puesto que cuenta con 85 metros de largo y 83 metros de alto. Además, tiene unas peculiares torres abovedadas, una impresionante cúpula y está construida en piedra blanca. Elementos que contrastan a la perfección con la arquitectura que predomina en el resto de la capital de Francia.

No podemos dejar de mencionar que, en el interior de esta construcción, existe una cripta, fascinantes pinturas religiosas y un gran número de estatuas talladas en piedra. Por si fuera poco, cuenta con 5 campanas, entre ellas la Savoyarde, que es considerada como una de las campanas más grandes del mundo. ¡Algo verdaderamente sorprendente y espectacular, qué duda cabe!