Giraffe Manor, un paraíso para niños en Kenia

El hotel Giraffe Manor es una casa señorial construida en la década de 1930 al estilo de un pabellón de caza escocés. Una reminiscencia de los primeros días de los europeos en Ýfrica Oriental. Mientras que el edificio en sí nos remonta al pasado, en el presente, es la manada de jirafas Rothschild residente, la que visita la mansión por las mañanas y por las tardes, para saludar a los invitados y olfatear algunos aperitivos antes de volver a su santuario. Desde 1974, Giraffe Manor era el hogar de Jock y Betty Leslie-Melville, que dedicaron su vida a la preservación de esta jirafa en peligro de extinción. Giraffe Manor, forma parte de un santuario de vida silvestre moderno situado a 20 kilómetros de Nairobi. Las jirafas Rothschild que viven aquí son maravillosamente mansas. Si dejas tu ventana abierta incluso te puedes despertar por la mañana con una de ellas mordisqueandote los dedos de los pies. Y esto es literal. El santuario también cuenta con más de 150 hectáreas de bosque natural y es un lugar estupendo para ver una increíble variedad de fauna y flora silvestre y aves tropicales que habitan en este paraje. Hay un centro en el que viven refugiados bebés elefante huérfanos, Daphne Sheldrick Elephant Orphanage. Un lugar donde los cuidan, los crían y después con paciencia los devuelven a su hábitat natural. Es el paraíso de los más pequeños. Si tus hijos aman a los animales, aquí van a alucinar. Pueden ir a ver a los pequeños elefantes, ayudar a alimentarlos, y retozar alrededor de ellos. Una experiencia única que jamás olvidarán. También hay un jardín muy cuidado y un museo dedicado a la famosa autora danesa, Karen Blixen. Una pionera que en su plantación en Kenia aprendió las lenguas aborígenes, como el suajili, y se empapó de las costumbres locales. Los nativos la apodaban «la hermana leona» y se ganó su afecto, por su coraje, su buena puntería y su habilidad como cazadora. Karen Blixen, para aquellos que no la conozcan es la autora entre otros libros de "Memorias de Africa". Obra conocida por la película protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford. Se pueden realizar excursiones a las colinas de Ngong, hogar de la tribu Masai para conocer más sobre esta comunidad. Las leyendas Masai hablan de un antiguo gigante que murió allí. Sus nudillos se convirtieron en las 4 cumbres montañosas que prevalecen sobre estas colinas místicas. Y como no solo de naturaleza vive el hombre, el hotel organiza excursiones a Nairobi para aquellos adictos a lo urbano y a las compras. No vamos a estar retirados de la vida moderna es este paraíso natural. El hotel dispone de 10 habitaciones de lujo con baño, una de las cuales era la ocupaba la escritora Karen Blixen. La capacidad del hotel es de 25 personas y todas las habitaciones ofrecen la opción de añadir una cama supletoria. Los niños son más que bienvenidos, y de hecho, son los que más van a disfrutar esta aventura africana, con seguridad y comodidad. Hay conexión Wifi gratuita en el hotel. Otros servicios son una esteticista para los tratamientos y vehículos privados sin coste adicionalpara los desplazamientos. Los precios van desde 505 dólares por persona y noche en régimen de pensión completa, 367 euros. Y atención porque está cerrado durante el mes de mayo por descanso del personal. Comparte tu desayuno con las jirafa que meten la cabeza por las ventanas, date un paseo por el Giraffe Centre AFEW, para aprender más sobre el peligro de extinción de la jirafa Rothschild y atrévete con una caminata guiada por el Santuario. Visita el Daphne Sheldrick Elephant Orphanage y adopta un bebé elefante. Aprende la historia de algunos de los primeros colonos en los Museos Karen Blixen y Nairobi. Y disfruta del té de la tarde en la terraza de la casa colonial de Giraffe Manor. Un destino único para disfrutar con toda la familia.