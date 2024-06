Lo que no te puedes perder de la República Dominicana

El hecho de que la República Dominicana cuente con una magnífica oferta hotelera y nos ofrezca los mejores precios para gozar del Mar Caribe hace que sean no pocos los turistas que viajan a este rincón caribeño pensando en pasar una semana al sol, en hotel de lujo con playa privada y la pulsera de todo incluido; no seremos nosotros quienes digamos que sea un mal plan ¿quién disfruta de un viaje de relax y descanso en una playa paradisíaca? Ahora bien, ya que te cruzas el Atlántico, no debes perderte algunos de los rincones más espectaculares de la República Dominicana.

La República Dominicana es uno de los primeros lugares a los que llegó Colón con su Pinta, su Niña y su Santa Maria; de hecho la Santa Maria nunca regresó a España, naufragó frente a la costa dominicana; cabe que por eso la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana, es la primera ciudad fundada por europeos en América y su casco histórico es hoy Patrimonio de la Humanidad ¿visitas imperdibles de ese casco histórico? El Parque Nacional de Los tres Ojos, el Parque de Colón, el Museo de las Casas Reales y por supuesto la Catedral.

Catedral. Santo Domingo | Pixabay

Además de Santo Domingo hay otros lugares dominicanos realmente imperdibles, nuestro favorito es Cayo Levantado, una pequeña y paradisíaca isla que es popularmente conocida como la Isla Bacardí porque allá por los años 70 la famosa firma ronera filmó aquí un anuncio protagonizado por sus rones, por supuesto, y por una palmera ligeramente tumbada hacia el mar; en esta isla podrás además ver ballenas jorobadas y disfrutar de una gastronomía de lo más refrescante y deliciosa.

Si quieres disfrutar de las mejores playas de la República Dominicana, no lo dudes, visita las de Punta Cana, las más famosas del país están ahí y no son las más famosas por casualidad (Bávaro, Macao, Cabeza de Toro o Arena Gorda entre ellas). Claro que hablando de playas bonitas hay que hablar también de la Bahía de las Águilas, cerca de la frontera con Haití, famosa por su larga playa de arena blanca y sus arrecifes de coral, perfectos para quienes quiere practicar snorkel.

Punta Cana. República Dominicana | Pixabay

Santo Domingo no es la única ciudad dominicana que merece una visita, también Puerto Plata porque allí se conservan también edificios coloniales como la fortaleza de San Felipe y porque allí está una de las calles más fotografiadas del mundo, la Calle Rosa. Además en esta ciudad podrás subirte a un teleférico para elevarte 800 metros sobre la ciudad y disfrutar de sus mejores vistas.

¿Más visitas imperdibles de la República Dominicana? Las hay: Punta Rucia y Cayo Arena, la isla de Saona o el pueblo de pescadores de Las Terrenas y el Parque Nacional Los Haitises; la cascada del Limón, en medio de la selva, es también un lugar icónico de la República Dominicana.