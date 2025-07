Estos son algunos de los destinos más exclusivos del Mediterráneo

El mar Mediterráneo, ya sea en las costas continentales que baña como en sus islas, nos ofrece destinos de verano para todos los gustos, estilos y bolsillos; y no, no contar con un presupuesto abultado no significa que debas descartar los más caros, no al menos para disfrutar de una escapada desde un destino cercano y más ajustado en presupuesto. ¿Cuáles son los destinos mediterráneos más exclusivos? Ciertamente hay muchos y algunos los conocemos bien porque están en nuestras costas, ahora bien, hoy queremos recomendarte los más, más exclusivos, los que vienen siendo la elección de lo más granado de la sociedad del momento desde hace no pocas décadas:

Saint Jean Cap Ferrat, en la Costa Azul francesa

Saint Jean Cap Ferrat | Pixabay

Esta localidad gala está en Niza y Mónaco y es famosa por sus villas millonarias y su ambiente exclusivo, aquí tienen casa propia gentes como Elton John o Paul Allen, cofundador de Microsoft y es que hablamos de una pequeña península en la Riviera Francesa que pasa por ser uno d los lugares más exclusivos y caros del mundo para vivir… o para pasar unas vacaciones inolvidables, de hecho esta península es popularmente conocida como la península de los millonarios. ¿Lo que no te puedes perder si visitas Saint Jean Cap Ferrat? Chemin des Douaniers, que es un espectacular sendero panorámico junto al mar y entre mansiones de lujo.

Saint Tropez, en la Costa Azul francesa

Saint Tropez | Pixabay

Saint Tropez es, probablemente, la localidad de la Costa Azul francesa más famosa como destino turístico no solo caro sino además glamuroso; su puerto es de fama mundial (y los yates que en él atracan) y por supuesto es también destino de la alta sociedad, es de hecho el destino favorito de gentes del cine tanto europeo como de Hollywood, y es lógico que sea así porque Saint Tropez se convirtió en un destino de lujo internacional allá por los años 50 y por culpa de Brigitte Bardot, protagonista de la película Y Dios creó a la mujer, ambientada en Saint Tropez.

Montecarlo, en el Principado de Mónaco

Montecarlo | Pixabay

Seguro que no te sorprende que aparezca Montecarlo en esta lista… y es que Mónaco no es lujo, es ultralujo, con su espectacular casino (que funciona desde el S.XIX), su Gran Premio de Fórmula 1, su Masters de Tenis, su Festival de Yates, su Ópera (Salle Garnier), sus jardines… (y sin impuesto sobre la renta, está de hecho considerado como un refugio fiscal y residencia de multimillonarios). Si eres un caza-celebridades, Montecarlo es un buen destino como también lo es si lo tuyo son los coches más exclusivos, podrás verlos en la Plaza del Casino (Bugattis, Lambos, Ferraris…).

Porto Cervo, en la italiana isla de Cerdeña

Porto Cervo | Pixabay

Según estudios presentados el año pasado, Porto Cervo es el lugar de Europa en el que la vivienda es más cara…y es que aquí, mires donde mires, ves lujo: yates de escándalo, tiendas de alta costura, restaurantes de alta cocina… Esta localidad está en la Costa Esmeralda, al noroeste de la isla de Cerdeña; este lugar fue creado allá por los años 60 del siglo pasado por Aga Khan, quien lo fundó como paraíso privado para millonarios, de ahí que aquí abunden los yates de lujo y las villas de escándalo. Gentes como Rihanna, Beyoncé o George Clooney han frecuentado este lugar que es, además, de acceso restringido.

Capri, en Italia

Capri | Pixabay

Capri es un destino vacacional de lujo y glamour desde que lo es el propio Mediterráneo, la isla está llena de hoteles de lujo, boutiques de alta costura, restaurantes de alta cocina… y, como sucede en Mónaco o en la Costa Azul, hay celebrities como Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Jennifer López o Tom Cruise que suelen dejarse ver por aquí. A esta isla solo se puede llegar en ferry desde Nápoles, es una isla sin coches que nos ofrece además visitas imperdibles como estas: la Grotta Azzurra, una cueva marina de escándalo, los farallones que representan la imagen más popular de la costa de Capri, Villa Jovis, que son las ruinas del palacio del emperador Tiberio y por supuesto Piazzetta, el corazón de Capri con sus cafés y más lugares para socializar.

Mikonos, en las griegas islas Cícladas

Mikonos | Pixabay

Visitar Mikonos en verano tampoco es para todos los presupuestos, se trata de una isla famosa por sus hoteles con villas privadas, por sus Beach clubs de alto standing y también por los jets privados que atracan en su costa. Está cerca de Santorini, que es otro destino griego la mar de exclusivo, y es un destino en el que confluyen el lujo y el ambiente bohemio. ¿Qué visitar en Mikonos? Little Venice, un barrio bohemio y pintoresco lleno de bares y restaurantes, y sus playas más exclusivas (Psarou, Paraga y Elia entre ellas). Además Mikonos es una isla famosa por sus fiestas hedonistas en sus Beach clubs.