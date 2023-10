UNA AVENTURA

Este es el mejor país al que viajar sola por primera vez

Si siempre has querido hacer un viaje por tu cuenta y sin compañía pero hasta ahora no te has atrevido, te contamos cuál es el destino ideal para empezar. Este país europeo, uno de los más seguros del mundo, cuenta con una historia y un encanto natural que no te dejará indiferente.