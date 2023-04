Estas son las islas más paradisíacas de África

Si te preguntamos por islas paradisíacas de África seguro que enseguida te vendrán a la mente las Seychelles o las islas Mauricio, también Madagascar y por supuesto Zanzíbar pero lo cierto es que hay más: Santo Tomé y Príncipe, Bioko, Ibo, Lamu o Sal, de las que te hablamos a continuación, entre ellas.

Santo Tomé y Príncipe

Estas dos islas, que son el segundo país más pequeño de África tras las paradisíacas Seychelles y antes de las no menos paradisíacas islas Mauricio, son un paraíso se miren por donde se miren: por sus playas paradisíacas, sus bosques tropicales y junglas, por su riqueza de fauna y flora, por su riqueza en cuanto a especes de abes autéctonas y también por el modo en que puedes disfrutar de todo ello (desde el playeo al senderismo pasando por el aviturismo, las rutas en kayak, el esnórquel...

Santo Tomé y Príncipe. Playa | Imagen de Lboncompain en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Isla de Bioko (en Guinea Ecuatorial)

La isla de Bioko pertence a Guinea Ecuatorial aunque está frente a la costa de Camerún, fue territorio español (y antes portugués) aunque entonces se llamaba isla de Fernando Poo, algo que se nota en su casco antiguo que es de arquitectura colonial; lo más atractivo de esta isla, que fue hasta hace poco tiempo refugio de piratas, es su naturaleza; resultan espectaculares los bosques de su interior en los que viven primates y en los que hay también pequeños pueblos, y no menos bellos son las palyas y miradores de la zona sur de la isla; una isla que es también un paraíso para los amantes de las tortugas marinas porque utilizan Ureca como lugar para anidar en la playa.

ibo | Pixabay

Isla de Ibo (en Mozambique)

La isla de Ibo, en el archipiélago de la Quirimbas, pertenece a Mozambique y no tiene muchas playas lo que, curiosamente, ha hecho que siga siendo hoy una isla paradisíaca porque esa ausencia de grandes playas ha mantenido al turismo de masas lejos de esta isla; históricamente ha sido una isla portuguesa en la que hacían escala los barcos de especias procedentes de Asia, algo que descubrirás por su arquitectura y la podemos considerar un paraíso no solo porque no ha sido tomada por el turismo sino también por sus palmerales y sus marismas junto al océano; en esta isla no gozarás gran cosa de la playa pero sí del buceo o del esnórquel, de los paseos en kayak, el senderismo y el avistamiento de aves.

Sal | Pixabay

Sal (en Cabo Verde)

Las islas de Cabo Verde son muy atractivas y no sólo porque pertenecen al país más occidentalizado de África y en el que el nivel de vida es más alto sino por su propia naturaleza; Sal es particularmente famosa por sus dunas blancas y sus playas vírgenes de arena dorada; su nombre no es casual, de hecho aunque sus salinas ya no están activas se pueden visitar como también querrás visitar Santa María, que es la ciudad más grande de la isla, en cuyos bares y restaurantes podrás disfrutar de la rica cocina africana de la isla.

Lamu | Pixabay

Lamu (en Kenia)

En Lamu hay playas paradisíacas, con su mar templado y su arena dorada, además no están masificadas pero eso no es lo que más te atraerá de esta isla: no verás coches ni motos, no circula por la isla, pero sí burros lo que hará que sientas que no sólo has viajado a África sino también en el tiempo; la mayor parte de los habitantes de la isla son musulmanes lo que hace que impere la cultura islámica pero no sólo ella, también la suajili. Es, sin duda, un destino para huir del mundanal ruido.