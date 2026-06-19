Dingle, uno de los lugares más bonitos de Irlanda

Viajar a lugares de ensueño es posible y lo mejor es que, algunos, los tenemos más cerca de lo que pensamos. Si queremos huir de las altas temperaturas propias del verano y disfrutar de un lugar propio de cualquier película de Hollywood, tan solo tenemos que trasladarnos hasta Irlanda. Conocida por su rica gastronomía, su particular naturaleza e inigualable cultura, el país consigue enamorar a todos aquellos que pisan sus tierras. Pero, aunque Dublín es una de las ciudades más conocidas y visitadas por los viajeros, por obvias razones, también hay pequeños pueblos que destacan por su encanto.

En esta ocasión, nos trasladamos hasta Dingle. La localidad pertenece al Condado de Kerry y se encuentra en la costa atlántica de la República de Irlanda. Una joya de la naturaleza que destaca por sus salvajes paisajes, sus playas, su cultura gaélica y sus tradicionales pubs. En pleno 2026 es complicado saber el número exacto de personas que componen su población, pero registros anteriores indican que hay presencia de casi 2.000 habitantes.

Vista de Dunquin hacia las islas Blasket desde las laderas del monte Eagle | Imagen de Anne Patterson, licencia:CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Asimismo, la economía de Dingle se basa en el turismo, la pesca, la ganadería y la agricultura. Y es que, se trata de un pueblo irlandés con más de 6.000 años de historia. Un lugar que parece estar atrapado en el tiempo, pero que sigue manteniendo la esencia irlandesa de sus orígenes.

¿Qué ver en Dingle?

Esta localidad irlandesa es perfecta para todas aquellas personas que buscan un momento de paz, desconexión de la rutina y conexión con la naturaleza. La opción perfecta para los viajeros a los que no les gusta viajar a lugares muy aglomerados. Pero, ¿qué es lo que se puede ver y hacer en este tipo de sitios? ¡Toma nota!

Slea Head Drive: La ruta perfecta para los amantes de los paisajes y las aventuras en coche. Pues, se pueden apreciar espectaculares acantilados, miradores, antiguos asentamientos y playas escondidas. Asimismo, como curiosidad, cabe mencionar que las cabañas de piedra seca de Skellig Michael fueron el refugio de Luke Skywalker en la película de Star Wars: Los últimos Jedi.

Las islas Blasket: Situadas a cinco kilómetros de la península de Dingle, estuvieron habitadas en la Edad del Hierro y en la época paleocristiana. Pues, se han encontrado diferentes restos. Para conocerlas se puede hacer una excursión en barco, pues se puede conocer también su fauna marina.

Las playas: Teniendo en cuenta que se encuentra en plena costa, hay muchas playas maravillosas que son dignas de ser visitadas. Si hablamos de las más populares entre los turistas, en la lista no pueden faltar Coumeenoole Beach, Inch Beach y Ventry Beach.

Dingle | Imagen de Joachim Kohler-HB, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Un repaso por su historia: El viajero tiene la oportunidad de conocer las legendarias fortificaciones de piedra, las cabañas monásticas e, incluso, el Gallarus Oratory. Y es que, este último es conocido por ser uno de los edificios medievales mejor conservados del país.

Senderismo: La naturaleza de Irlanda y de todas sus regiones se disfruta, también, andando. En el caso de Dingle, se recomienda realizar las ascensiones al Mount Brandon, una de las montañas más altas del país.