El mapa para saber en tiempo real si hay medusas en la playa antes de ir este verano

Pocas cosas estropean tanto un día de playa como llegar con la sombrilla, la nevera y toda la familia... y encontrarse el agua tomada por las medusas. La buena noticia es que este verano no hace falta jugársela: existe un mapa colaborativo que muestra en tiempo real dónde se han visto medusas en las costas españolas, y se llama MedusApp.

Medusa clavel en la playa | iStock

MedusApp es una aplicación gratuita, disponible para iOS y Android y sin necesidad de registro, que funciona gracias a todos nosotros. Cuando un bañista ve una medusa varada en la arena o flotando en el agua, le hace una foto desde la propia app y el avistamiento se envía con sus coordenadas GPS. Cada aviso se convierte en un icono sobre el mapa, que puede consultarse tanto en la aplicación como en su web.

Los avistamientos enviados con la cámara de la app y validados llevan una marca especial que garantiza su fiabilidad, mientras que los iconos en gris corresponden a avisos sin certificar. Cuando alguien informa de que su playa está despejada, aparece un punto verde semitransparente con el aviso de "playa libre de medusas". El mapa muestra por defecto los reportes de los últimos días, aunque permite filtrar por especies y por fechas.

Saber cuánto pica antes de meterte al agua

Mapa de MedusApp | MedusApp

No todas las medusas son iguales, y el mapa también lo refleja. El color que rodea cada icono indica el nivel de picadura de la especie avistada:

No urticantes ( blanco )

) Poco urticantes ( amarillo )

) Urticantes ( naranja )

) Muy urticantes (rojo)

La app incluye además una guía ilustrada de especies para aprender a identificarlas y, por si el encuentro llega a mayores, una guía de primeros auxilios elaborada por expertos con los pasos a seguir ante una picadura. Hay una función más: quien sufra una picadura puede reportarla desde la app. Esos avisos no se publican en el mapa, pero alimentan los estudios médicos sobre alergias de los investigadores que colaboran con el proyecto.

Los datos científicos y médicos los gestionan investigadores del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramon Margalef de la Universidad de Alicante, junto a especialistas en inmunoalergia del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz. Cada foto que envían los bañistas ayuda a la comunidad científica a entender mejor por dónde se mueven las distintas especies, y esa información vuelve al ciudadano en forma de mapa actualizado. Todos ganan.

Ahora ya sabes que, antes de cargar el coche rumbo a la costa, debes echar un vistazo al mapa. Que este verano, entre tú y el chapuzón perfecto, no se interponga ninguna medusa.