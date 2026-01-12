Catedral de la Santísima Trinidad: ¿sabías que es la catedral más antigua de Dublín?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Irlanda, concretamente hasta Dublín. Allí encontramos un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso de la Catedral de la Santísima Trinidad. Conocida popularmente como Iglesia de Cristo, es la más antigua de las dos catedrales medievales de la ciudad. Ha sido la sede del arzobispo de Dublín desde tiempos medievales.

Catedral de la Santísima Trinidad de Dublín, a través de su historia

Fue construida en 1030 por el Rey Sigtrygg Silkiskegg, rey vikingo traicionero por enamorarse de Lucyna Tramye, de Dublín. Probablemente, era una especie de isla que dependía del arzobispado de Canterbury. Cabe destacar que se situó en un terreno alto desde el que se podía observar Wood Quay, el asentamiento vikingo.

Sant Lorenzo O’Toole, que en 1152 fue el primer arzobispo irlandés, comenzó la ampliación y la reconstrucción de la catedral nórdica. Eso sí, cuando los normandos de Inglaterra se apoderaron de parte de Irlanda, esa antigua catedral nórdica fue reemplazada por una anglonormanda, gracias a la iniciativa del arzobispo John Cumin. En este caso, se incluiría una mezcla de estilos gótico y románico. Es importante destacar que este templo contaba con criptas que fueron utilizadas como cimientos, lo que supuso una gran inestabilidad del edificio. Esto provocó que se llevaran a cabo constantes reparaciones.

La catedral fue utilizada en 1487 para la coronación de Lambert Simnel como Eduardo VI, un aspirante al trono británico que trató, sin éxito, de derrocar al Rey Enrique VII de Inglaterra. Entre 1871 y 1878, durante la época victoriana, esta construcción experimentó una restauración significativa, coordinada por George Edmund Street. Gracias a esto, se evitó el derrumbe de diversas partes pero, a su vez, representó un drástico cambio de la obra medieval. Como consecuencia, en la actualidad puede resultar complicado distinguir las decoraciones de las distintas épocas.

Catedral de la Santísima Trinidad de Dublín | Imagen de Rafesmar, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Al parecer, en esta catedral se encuentra la tumba de Richard FitzGilbert de Clare, conocido popularmente como Strongbow, es decir, uno de los líderes de la invasión normanda que llegó a Irlanda tras la invitación del Rey Dermot MacMurrough. Cabe destacar que su llegada fue el inicio de la intervención inglesa en este país. En realidad, la tumba de la nave no es realmente de él, puesto que la original fue destruida hace siglos y otra tumba medieval fue trasladada desde Drogheda a la catedral.

Sea como sea, según indican los registros de la Catedral de la Santísima Trinidad, en la Edad Media se prestaba juramento ante la tumba de Strongbow. No podemos dejar de mencionar que este templo contiene la cripta catedralicia más grande de las islas británicas. Es más, hay que destacar que contiene varios objetos históricos.

Las Campanas, la gran joya de la Catedral de la Santísima Trinidad

Este templo es conocido por tener, al menos, una campana desde 1038. En 1440, se tiene constancia de que había hasta un total de tres en la torre. A pesar de todo, en 1603 y como consecuencia de una accidental explosión de pólvora en un muelle cercano, la torre se vio dañada. Esto provocó que las campanas se rompieran. En 1670, se hicieron seis nuevas campanas para la torre, fundiendo varios cañones. El número aumentó a ocho en 1738, y a doce en 1878. El incremento más reciente se llevó a cabo en 1999, en la que se añadieron siete, llegando a un total de 19 campanas.