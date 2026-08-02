Lago de Bohinj: la alternativa tranquila a Bled

Muy probablemente hayas escuchado hablar en alguna ocasión del lago Bled, pues se trata de uno de los más populares de Eslovenia. No obstante, si buscas una alternativa más tranquila, quizá quieras tomar nota del lugar del que vamos a hablar en este artículo: el lago Bohinj. Rodeado por los Alpes Julianos, a muy pocos kilómetros de distancia de Bled y en pleno Parque Nacional del Triglav, el lago Bohinj regala un paisaje espectacular a todos los visitantes.

Cuenta con más de cuatro kilómetros de longitud y es el lago natural permanente más grande de Eslovenia. Sus aguas se alimentan del deshielo de las montañas cercanas, son transparentes y cambian de tono, entre azul y verde, según la hora del día. Contemplarlas desde la orilla es toda una delicia, pues aquí predomina el silencio.

Sus alrededores también son muy bonitos, pues el lago Bohinj está rodeado de bosques densos, praderas alpinas y cumbres que se alzan más de 2000 metros hacia el cielo. Así, si buscas practicar senderismo o fotografía, este entorno protegido puede ser ideal para ti.

Lago Bohinj | Pixabay

También lo es si simplemente quieres alejarte de la ciudad y pasar un día agradable y tranquilo rodeado de naturaleza. Y es que desde el lago Bohinj parte numerosas rutas de senderismo que se adentran en el Parque Nacional de Triglav y llevan hasta miradores, cascadas y gargantas tan impresionantes que no querrás perdértelos.

Asimismo, en el propio lago también pueden practicarse actividades como kayak o paddle surf. O quizá lo que tú andes buscando, sobre todo si visitas el lago Bohinj en verano, sea darte un baño. Pues bien, esto también está permitido en determinadas zonas habilitadas. Además, es posible tomar una embarcación turística y navegar por el lago, o simplemente recorrer un sendero que lo rodee.

Como ves, sobre todo entre primavera y finales de otoño, las posibilidades son muchas. El lago Bohinj es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, escapar del calor veraniego y rodearse de la tranquilidad que ofrece este rincón eslovaco de gran belleza.