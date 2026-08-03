Ya puedes consultar la temperatura del mar en las playas de España antes de viajar: así funciona el nuevo mapa oficial

Si eres de los que no se meten en el agua sin antes tantearla con el pie, esto te interesa. A partir de ahora, cualquiera puede saber con datos oficiales cómo de caliente o de fría está el agua en cada zona del litoral español, y hasta comparar con veranos pasados. La clave está en el nuevo indicador de temperatura del mar de Puertos del Estado, una herramienta pública y gratuita. Te contamos cómo funciona.

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Puertos del Estado, ha lanzado un indicador, que puedes consultar aquí, y que revisa la temperatura media diaria del mar en las costas españolas y su evolución desde el año 2005.

La herramienta permite filtrar por demarcaciones marinas, las cinco grandes zonas en que la Ley de Protección del Medio Marino divide las aguas españolas por presentar condiciones oceanográficas similares:

Noratlántica

Sudatlántica

Estrecho-Alborán

Levantino-balear

Canarias.

Además, ofrece una media nacional ponderada según los kilómetros de costa de cada zona.

El mar ya ha superado los 25 grados de media

Captura del Indicador clima marino de Puertos del Estado | Puertos del Estado

El indicador deja radiografías muy reveladoras. El récord nacional de temperatura media diaria del mar se registró el 25 de agosto de 2023, con 25,22 grados. En 2025, el último año con medición completa, el máximo fue de 24,15 grados, alcanzado el 13 de agosto.

Por zonas, los máximos históricos del indicador dibujan un mapa curioso:

El Mediterráneo levantino-balear se lleva la palma con 28,67 grados el 23 de agosto de 2023 (sí, casi temperatura de piscina climatizada)

Canarias (25,78 grados en octubre de 2024)

El Estrecho y Alborán (25,50 grados en agosto de 2024)

La zona sudatlántica (25,10 grados en agosto de 2025)

El Cantábrico y el Atlántico norte confirman su fama de aguas bravas y frescas con 22,26 grados

¿Para qué sirve?

Calendario viajes avión | iStock

Más allá de la curiosidad, la herramienta tiene su lado práctico para el viajero. Permite hacerse una idea de cómo suele estar el agua en cada zona en las fechas de tu escapada, y comprobar si este verano el mar viene más cálido o más fresco de lo habitual. Los datos proceden de la red de medición de Puertos del Estado, que suma 15 boyas de aguas profundas, 14 boyas costeras, 45 mareógrafos y una red de radares de alta frecuencia.

La temperatura del mar es un parámetro clave para seguir los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos, y sus variaciones afectan también a la calidad del agua y a la actividad pesquera.

Un chapuzón de datos antes del chapuzón de verdad: la próxima vez que alguien pregunte "¿cómo está el agua?", ya puedes responder con cifras oficiales en la mano.