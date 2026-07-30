Los 5 países europeos que están recibiendo menos turistas en 2026

Europa continúa consolidándose como uno de los grandes destinos turísticos del mundo. A pesar de la incertidumbre económica y geopolítica, la llegada de viajeros internacionales mantiene una evolución positiva durante 2026.

Según el informe European Tourism: Trends & Prospects de la European Travel Commission (ETC), las llegadas han aumentado un 5% en lo que va de año y casi el 80% de los destinos registra cifras positivas. Sin embargo, cinco países europeos se están moviendo en la dirección contraria.

1. Chipre

Chipre | iStock

Encabeza la lista con una caída del 17,9% en la llegada de turistas, la más pronunciada de todo el continente. La ETC explica este descenso por dos factores: un efecto de calendario, ya que la Semana Santa cayó en fechas distintas a las del año anterior, y una menor confianza de los viajeros por la percepción de cercanía al conflicto en Medio Oriente. De hecho, el país llegó a registrar incidentes vinculados a la tensión regional, lo que reforzó esa percepción de riesgo entre los turistas.

2. Letonia

Riga, en Letonia | iStock

El país báltico retrocede un 8,3% en sus llegadas internacionales. Su caída se suma a un contexto complejo para la región, marcado por las dificultades que atraviesa Air Baltic, aerolínea clave para la conectividad de los países bálticos.

3. Montenegro

Montenegro | Pixabay

Con un descenso del 7,5%, Montenegro es otro de los destinos que no logra sumarse al buen momento europeo. Su cercanía a otros territorios de los Balcanes que también atraviesan bajas en su turismo podría estar influyendo en este comportamiento.

4. Turquía

Estambul (Turquía) | iStock

Turquía cae un 2,1% en llegadas, afectada, según la ETC, por una demanda más débil tanto de visitantes europeos como de mercados de larga distancia, en el mismo contexto del conflicto en Medio Oriente. El propio informe señala que Turquía y Chipre fueron de los pocos destinos donde tanto las llegadas como el gasto turístico cayeron a la vez.

5. Islandia

Islandia | iStock

Cierra la lista con la caída más moderada, de un 1,3%. Aun así, su retroceso contrasta con el fuerte desempeño del resto de los países nórdicos, que en conjunto impulsaron a la Europa del Norte como la subregión más dinámica del continente.

Un contexto marcado por la geopolítica

Buena parte de estas caídas se explican por un mismo factor: el conflicto en Medio Oriente, que golpeó especialmente a los destinos percibidos como más cercanos a la zona de tensión, además de afectar las conexiones aéreas de larga distancia hacia Europa. Con todo, la propia ETC destaca que el continente mantiene una posición sólida como destino turístico global, sostenida en gran parte por la fuerte demanda intrarregional.