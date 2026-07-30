4 castillos que nunca fueron conquistados

Los castillos construidos como fortalezas defensivas se construyen con un único fin, no ser conquistados jamás y servir, además, como refugio y lugar para reorganizar las fuerzas y salir de nuevo al ataque; son muy pocos los castillos que en una u otra batalla no acabaron sucumbiendo en alguna ocasión frente a las huestes enemigas pero alguno hay:

Burg Eltz, en Alemania

Burg Eltz, en Alemania | Pixabay

Este castillo no solo es uno de los castillos medievales mejor conservados de Europa, es también uno de los más fotogénicos, fue construido por la familia Elz allá por el S.XII y sigue formando parte de su patrimonio en la actualidad, además es uno de los pocos castillos que nunca cayó por asalto ¿por qué? Probablemente su ubicación tuvo mucho que ver: está rodeado de bosques y sobre un espolón rocoso junto al río Elz; el castillo está rodeado por un meando del río que se convierte así en un foso natural de modo que solo podía atacarse desde un flanco si a esto añadimos sus murallas y torres desde las que se podía defender la fortaleza cómodamente, entenderemos por qué era tan difícil de conquistar (imposible, de hecho).

El castillo, aun siendo un bien privado, puede visitarse y merece la pena hacerlo porque, más allá de su estructura arquitectónica, conserva sus salones medievales, dormitorios históricos, armaduras, una cámara del tesoro…

Castillo de Hohenwerfen

Castillo de Hohenwerfen | Pixabay

Este castillo, construido en el S.XI con el fin de controlar la ruta comercial entre el norte y el sur de Europa, cumplió escrupulosamente su función y nunca fue conquistado por asalto; la razón tiene mucho que ver con su ubicación: se levantó sobre un cono roscos de más de 150 madres desde el que se domina el valle del Salzach, es prácticamente inexpugnable porque es mucho más fácil de defender que de atacar.

Es famoso por sus grandes murallas y sus torres defensivas, por sus patios medievales, sus salas de armas y también por sus mazmorras, por supuesto es puede visitar y se recomienda especialmente disfrutar de los espectáculos de cetrería que se organizan en sus patios con los Alpes al fondo.

Castillo de Predjama

Castillo de Predjama | Pixabay

Esta fortaleza es sencillamente espectacular y es que está, literalmente, encajado en una cueva de más de 100 metros de altura, su imagen es sorprendente y no queda claro si la cueva están engullendo o escupiendo el castillo. Data del S.XIII y era tan inexpugnable que ni siquiera podía ser sitiado ¿por qué? Porque escondía un túnel natural que atravesaba la montaña y permitía establecer una ruta de abastecimiento.

Parte de este castillo se construyó excavando directamente en la roca, cuenta con galerías naturales, túneles secretos y un diseño en el que se entrelazan geología y arquitectura medieval como en ninguna otra construcción del mundo. Está en Eslovenia y no es que se pueda visitar… es que es de visita obligada en el país.

Castillo de San Felipe de Barajas

Castillo de San Felipe de Barajas | Pixabay

Este castillo es Patrimonio Mundial por la UNESCO y, probablemente, la fortaleza española más imponente de toda América, está en el cerro de San Lázaro y domina todos los accesos terrestres a Cartagena de Indias; su construcción comenzó en el S.XVI pero fue ampliado con posterioridad y resultó ser inexpugnable tanto por su ubicación como por su construcción puesto que cuenta con murallas escalonadas, túneles, rampas, baterías superpuestas, galerías subterráneas…

Su fama de fortaleza inexpugnable se hizo incontestable cuando el almirante británico Edward Vernon llegó a la zona con más de 20.000 hombres y unos 180 barcos con el objetivo de conquistar Cartagena de Indias, por entonces una de las ciudades más ricas de los territorios americanos de España: su fracaso frente a la defensa dirigida, con muchos menos hombres, por Blas de Lezo se convirtió en una de las derrotas navales más importantes de los británicos al menos en el S.XVIII.