Molinicos, el pueblo de Albacete que convierte sus balcones y rincones en escenarios musicales

Durante un fin de semana, los balcones, plazas y calles de Molinicos dejan de ser simples espacios de paso para convertirse en pequeños escenarios al aire libre. Este pueblo de Albacete celebra una nueva edición de Música en los Rincones, uno de los festivales más singulares de la Sierra del Segura.

La cita se desarrolla desde este viernes 31 de julio hasta el domingo 2 de agosto y permite escuchar gratuitamente a más de veinte grupos y artistas. A diferencia de los festivales convencionales, aquí no existe un único gran escenario: los conciertos se reparten por el casco antiguo y los espectadores recorren el pueblo para encontrarlos.

Música escondida por todo el casco antiguo

La novena edición de Música en los Rincones comienza el viernes con las actuaciones de Contrabandeando, La Otra Movida y Rockola. Sin embargo, la jornada central llegará el sábado 1 de agosto, cuando se pondrá en marcha el gran circuito de conciertos simultáneos.

A partir de las 22:30 horas, los visitantes podrán recorrer a su ritmo las calles iluminadas y descubrir actuaciones en plazas, balcones y rincones históricos. Por estos pequeños escenarios pasarán artistas como Ana Alcaide, Anís Guateque, Copernicus Dreams, DJ Don Flúor, La José, Arnoia Ensamble e Il Harmonica, entre otros.

La programación incluye estilos musicales muy diferentes y formatos íntimos que permiten escuchar a los artistas a escasos metros de distancia. El festival terminará el domingo con la actuación de DJ Little Beast.

Un pueblo decorado por sus propios vecinos

Una parte importante de la transformación de Molinicos corresponde a sus habitantes, que decoran artesanalmente el casco antiguo antes de la llegada del festival. Las luces y los adornos convierten las estrechas calles del municipio en un recorrido que puede explorarse sin un itinerario cerrado.

La música se completa con la gastronomía de la Sierra del Segura. Durante el festival se instalan puestos con tapas, recetas serranas y dulces tradicionales gracias a la colaboración de la Asociación Sierra Brava.

El acceso a los conciertos es gratuito, por lo que los asistentes pueden moverse libremente entre los diferentes espacios y detenerse en aquellas actuaciones que más les interesen.

Un destino de naturaleza y de cine

Mural Molinicos Amanece que no es poco | Screen Tourism

Molinicos se encuentra en plena Sierra del Segura y funciona como puerta de entrada al Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima. En la cercana aldea de Los Alejos, el río Mundo forma pozas naturales y pequeñas cascadas junto a una ruta circular de aproximadamente siete kilómetros.

El pueblo también conserva varios escenarios utilizados durante el rodaje de Amanece, que no es poco, la película de culto dirigida por José Luis Cuerda. La Plaza Mayor y el antiguo ayuntamiento forman parte de una ruta cinematográfica que permite reconocer algunos de sus exteriores.

En este último edificio se encuentra además la Casa del Níscalo, el único museo de Castilla-La Mancha dedicado específicamente al mundo de los hongos y las setas. Música, cine y naturaleza se unen así en una escapada diferente para comenzar agosto.

La programación completa puede consultarse en la web oficial de Música en los Rincones.