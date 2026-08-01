5 espectáculos naturales que puedes disfrutar entre agosto y septiembre además del eclipse

El final del verano es una suerte de traca de fin de fiesta que este año cuenta con un acontecimiento estelar: el eclipse total de sol; ahora bien, este espectáculo único e imperdible (porque además solo tienes que organizar una escapada al norte de España para disfrutarlo plenamente) no es el único que nos depara el final del verano; agosto y septiembre tienen más fenómenos naturales con los que sorprendernos, a continuación destacamos 5 empezando, claro que sí, por el eclipse total de sol.

Eclipse total de sol

Eclipse total de sol | Pixabay

No son muchas las oportunidades que tenemos de ver un eclipse de sol a lo largo de una vida y este verano llega una que nos toca cerca porque el eclipse de sol del próximo 12 de agosto no solo se verá en lugares como Groenlandia o Islandia, también podrá disfrutarse plenamente en todo el norte de España.

El 12 de agosto la luna se interpondrá entre la tierra y el sol y durante unos minutos anochecerá… eso sí, será un anochecer diferente y efímero porque durará muy poco, apenas un par de minutos, y porque el cielo no solo se oscurecerá sino que nos permitirá ver, con las gafas adecuadas para proteger nuestros ojos, la corona solar.

Las perseidas, la lluvia de estrellas más famosa del año

Perseidas | Pixabay

Será entre los días 11 y 13 de agosto cuando se pueda disfrutar a lo grande de este fenómeno así que si eres de los que ya ha buscado lugar para disfrutar del eclipse, vete a él con bocata y agua y quédate hasta el anochecer porque la noche del 12 de agosto, el mismo día del eclipse, es una de las que más estrellas fugaces se verán.

Aunque este fenómeno, el de las perseidas, no es un acontecimiento de un día, viene sucediendo desde mediados de julio y se podrá observar hasta finales de agosto pero es entre los días 11 y 13 de ese mes cuando se espera su mayor actividad.

Bioluminiscencia en algunas playas y bahías

Bioluminiscencia | Pixabay

Este fenómeno es un espectáculo de lo más llamativo y lo mejor es que no necesitas organizar un gran viaje para disfrutarlo, puedes hacerlo por supuesto, y poner rumbo a la Bahía Mosquito en Puerto Rico o a la Isla Vaadhoo en Maldivas, que es el destino por excelencia de quienes quieren maravillarse ante la bioluminiscencia marina; pero también puedes quedarte más cerca porque el mar de ardora que puedes ver en Galicia es exactamente eso: bioluminiscencia marina a disfrutar ya en el mes de julio pero también en agosto y a principios de septiembre.

Las cascadas en Islandia caen como nunca tras el deshielo

Cascada en Islandia | Pixabay

Ya en julio pero especialmente en agosto y tras completarse el deshielo estival de los grandes glaciares, los ríos islandeses discurren con mayor caudal que nunca, un caudal que se despeña por las cascadas girando un estruendo brutal y un espectáculo visual de primer nivel por las columnas de vapor que se elevan desde el agua y los arcoíris que se forman con la pulverización. Si visitas Islandia en septiembre, con la idea de cazar alguna aurora boreal, todavía verás las cascadas con bastante caudal, no con el nivel de julio y agosto pero todavía suficiente para gozar del espectáculo.

Auroras boreales cerca del Círculo Polar

Aurora boreal en Lofoten | Pixabay

Desde finales de agosto y ya en septiembre es posible salir a la caza de auroras boreales ¿dónde? En lugares como el norte de Noruega y Suecia, Laponia finlandesa y también Islandia. Eso sin salir de Europa. Es verdad que ya a finales de agosto comienzan a incrementarse las posibilidades de verlas pero, si quieres asegurar y no correr tanto riesgo de volver a casa sin haber cazado ni una, espera a septiembre y elige un destino de los que casi (casi) garantizan verlas como Abisko.