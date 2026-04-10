El desierto de Lut, o Dasht-e-Lut, uno de los lugares más calurosos de la Tierra

De curiosidades está lleno el mundo. Por ello, hoy hacemos las maletas virtuales con destino Irán. Y es que, aunque hay muchas joyas y construcciones que han sido creadas por el ser humano, también hay muchas otras que son obras de la naturaleza. El protagonista de nuestra noticia es el desierto de Lut, también conocido como Dasht-e Lut. Aunque no todo el mundo sabe de su existencia, es uno de los lugares más extremos e inhóspitos del planeta.

Situado al sureste de Irán, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 2016. El desierto de Lut es un lugar bastante particular porque mide, aproximadamente, 51.800 km2. Asimismo, presenta una extensión de unos 480 km de largo y 320 km de ancho. Un lugar único y poco habitual que ha provocado que haya sido investigado por profesionales. De esta manera, se ha descubierto que el suelo es salino, por lo que se dificulta mucho la supervivencia de plantas.

Curiosidades del desierto de Lut

Las condiciones extremas del desierto de Lut hacen complicada la existencia de las plantas más resistentes. Pues, aquí se han registrado algunas de las temperaturas más altas del planeta. Y es que, no solo es extrema la temperatura del aire, también lo es la del suelo. Pues, se ha llegado a registrar hasta 70º en la superficie. Un conjunto de datos que influyeron en el hecho de que fuese señalado, durante mucho tiempo, como el lugar más caliente del planeta Tierra.

Aunque las condiciones del lugar son complejas para la existencia de vida, se ha confirmado que hay ciertas vegetaciones que han logrado permanecer. De hecho, se destaca la existencia de los líquenes del desierto y los tamariscos. Algunas zonas son prácticamente estériles, pero sí hay presencia escasa de plantas y animales.

Desierto de Lut, Irán | Imagen de Lrkrol, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

La parte más caliente de Dasht-e Lut es Gandom Beryan. Debido a sus temperaturas, no hay muestras de vida en el entorno. Pues, se define como una meseta cubierta de lava oscura.

Presenta Kaluts: En medio de la escasez y la falta de vida, también puede haber belleza. Tal y como se ha informado, el paso del tiempo y el clima ha moldeado las rocas de la zona de manera particular. De hecho, las estructuras llegan a dar la sensación de ser antiguas ciudades abandonadas. Una imagen completamente impactante que no deja indiferente a nadie.

No es una zona recomendada para los turistas. Dadas las condiciones extremas del desierto, no es recomendable acudir a no ser que el visitante haya tenido una preparación previa. Además, se indica que lo mejor es ir con guías especializados. Pues, las altas temperaturas, la falta de agua y la larga extensión del lugar son muy peligrosas.

Evitar ir en temporada de verano.