Estonia es un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y la tradición local

Si eres un amante del turismo sostenible te encantará viajar a Estonia y descubrir su naturaleza, su artesanía, su gastronomía y su modo de vivir. Y es que en este país báltico saben que su riqueza está, en gran media, en su entorno y trabajan por preservarlo combinando naturaleza y tradición e invitando a sus visitantes a gozar del slow tourism y conocer con pausa tu importante patrimonio natural y cultura.

Si eres un amante de la naturaleza en Estoy disfrutarás a lo grande porque la mitad del territorio que ocupa este país son bosques, cabe de hecho que esa sea la razón por la que la OMS haya reconocido que el aire de Estonia es uno de los más limpios del mundo; una quinta parte del territorio total de Estonia, además de ser verde, está protegido porque se trata de hábitos vitales para la vida salvaje y, como seguramente ya estás imaginando, todas estas zonas naturales protegidas son un auténtico paraíso para senderistas o cicloturistas, se puede disfrutar incluso de rutas en canoa.

Rutas en canoa | Imagen cortesía de Turismo de Estonia

Hablábamos del modo en que los estonios combinan su naturaleza con su tradición y es que allí el ‘do it yourself’ no es un decir, es un hecho: tejidos bordados, cerámica tradicional y trabajos con madera no son solo parte del legado cultural estonio, que también, sino que se pueden encontrar fácilmente piezas que son pequeñas obras de arte tanto en talleres de artesanos como en pequeñas tiendas locales; no hablamos de souvernirs sino de auténticas piezas artesanales tan artísticas como funcionales.

Por supuesto si hablamos de tradiciones hay que hablar también de la vida rural estonia empezando por las saunas de humo de Vöroma, que son Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO y de los cantos y costumbres ancestrales que se puede descubrir en lugares como Setomaa, donde se celebran festivales que nos sumergen en el patrimonio cultural e histórico de este país báltico.

Sauna de humo | Imagen cortesía de Turismo de Estonia

No podemos olvidarnos del buen comer estonio y de sus alojamientos sostenibles para completar una visita a este sorprendente y natural país: los mercados locales son de visita obligada y si eres un foodie nivel Estrella Michelin en Estonia podrás comer en tres restaurantes que lucen una Estrella Verde Michelin: Fotografiska, SOO y Kolm Sösarat. En cuanto a los alojamientos sostenibles, busca los que lucen el sello internacional Green Key como Manidla nature Vila o Vihuela Manor cuya ubicación es de escándalo: está en el Parque Nacional de Lahemaaa.