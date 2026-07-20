Descubre el único aeropuerto de Europa que ha conseguido colarse entre los más bonitos del mundo

No es ningún secreto que son muchos los viajeros que utilizan el avión como medio de transporte para llegar a sus destinos. Si hay algo por lo que destacan los aeropuertos no es, ni de lejos, por su diseño. Al fin y al cabo, la prioridad es que sean efectivos, más que bonitos. Aun así, sí que hay algunos alrededor del mundo que son verdaderas obras de ingeniería, hasta tal punto que dejan sin palabras a los viajeros que cruzan sus puertas.

Un claro ejemplo lo encontramos en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Eso sí, hay otros que son, incluso, mucho más impactantes y espectaculares en todo el mundo. Prix Versailles, que se encarga de señalar los proyectos arquitectónicos más destacados, ha dado a conocer la lista de aeropuertos más bonitos del mundo en 2026. Solamente uno se encuentra en Europa, mientras que el resto están a miles de kilómetros de distancia de nuestro país.

¿Cuáles son los aeropuertos más bonitos del mundo?

Aeropuerto de Pittsburgh | Imagen de John Marino, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Uno de los dos países que cuenta con más aeropuertos que destacan por su belleza es India, con dos de ellos. El primero es la Terminal 2 del Lokapriya Gopinath Bardoloi International Airport, en la ciudad de Guwahati. El segundo es la Terminal 1 del Navi Mumbai International Airport, en Nueva Bombay. Es evidente que, con el paso del tiempo y por diversas cuestiones, los aeropuertos indios están ganando mucha más relevancia a nivel internacional.

Estados Unidos, por su parte, también cuenta con un par de aeropuertos que llaman poderosamente la atención. Por un lado, el de Pittsburgh (Pensilvania) y, por otro lado, la Terminal 1 del aeropuerto de San Diego (California). Con el paso del tiempo, ambos han incrementado el número de pasajeros y han empezado a destacar especialmente por su diseño contemporáneo.

En esta lista, también mencionan un par de aeropuertos en Asia, como son la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun (segundo más concurrido de China con más de 83 millones de pasajeros al año), así como el Aeropuerto Internacional de Techo en Camboya, que fue inaugurado en octubre de 2025.

Ahora bien, ¿cuál es el único aeropuerto de Europa que forma parte de esta sorprendente lista de Prix Versailles? Nada más y nada menos que la Terminal 3 del aeropuerto de Fránkfurt, con poco más de 63 millones de pasajeros anuales. Es importante destacar que esta nueva zona del aeródromo que tantísimo llama la atención por la belleza que desprende su arquitectura fue inaugurada hace unos meses, concretamente en abril de 2026.

Lo que es un hecho es que, más allá de la funcionalidad, cada vez se busca más que los aeropuertos destaquen por su gran atractivo. Todo ello mientras buscan que sean lo más prácticos e intuitivos posibles para garantizar, que los pasajeros no tengan ningún tipo de complicación a la hora de coger su vuelo.