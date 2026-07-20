Estos son algunos de los destinos más infravalorados de Europa en verano

Si quieres huir de las masificaciones y descubrir nuevos lugares sin salir de Europa estos destinos te interesan, son lugares que tienen mucho más que ofrecer lo que solemos pensar, rincones que tienen algo de secreto (aunque en algún caso ya es secreto a voces) y que sorprenden siempre, para bien, a quienes se animan a visitarlos; algunos están en el Mediterráneo, otros en costas a priori menos veraniegas (sólo a priori).

Empezamos nuestro recorrido por los destinos más infravalorados de Europa en el Mediterráneo y seguimos después por nuestros vecinos portugueses camino de Inglaterra:

Riviera Albanesa

Albania | Pixabay

La costa de Albania es, probablemente, el destino más infravalorado del Mediterráneo en verano; durante un largo periodo de tiempo el país estaba cerrado al turismo internacional y quizá sea por el lastre que supone aquel tiempo, todavía a día de hoy son muchos los viajeros que tienen una idea distorsionada de cómo es y cuánto merece la pena visitar la costa albanesa en verano: sorprende y enamora siempre a quienes la visitan por sus playas de aguas turquesas que nada tienen que envidiar a las de las islas griegas, por sus pueblos blancos, sus carreteras panorámicas, su rica gastronomía que es una suerte de confluencia entre el buen comer albano con tintes griegos y croatas. ¿Lo mejor? Aunque los precios también aquí han subido, están todavía lejos de los de Grecia o Croacia.

Península de Peljesac, en Croacia

Puente en la península de Peljesac | Pixabay

Es verdad que Croacia es un país pequeño y que algunas de sus zonas más turísticas están ya a la altura en fama y visitantes de los lugares más deseados del Mediterráneo pero, aun así, el país sigue guardando secretos, lugares que están claramente infravalorados respecto a lo que ofrecen; uno de estos lugares es la península de Peljesac, que sorprende por sus viñedos frente al mar, por sus magníficas playas, por su ambiente tranquilo, mucho menos masificado que otras zonas croatas, y también por su rica gastronomía y es que aquí se degustan algunas de las mejores ostras del Adriático.

Costa Eslovena

Piran. Eslovenia | Pixabay

Eslovenia tiene solo 47 kilómetros de costa cuya fama crece a la sombra de la de la costa croata; ahora bien, quienes se animan a recorrer estos 47 kilómetros con un poco de tiempo y calma se sorprenden por la diversidad de los paisajes, por el ambiente italiano de la zona, por la rica gastronomía local y por Piran, una localidad que te hará sentir como si estuvieses en Venecia.

Islas Azores en Portugal

Islas Azores. Portugal | PIxabay

El Algarve, también el Alentejo y en cierta medida Madeira atraen mucho turismo veraniego en nuestro país vecino pero hay otros lugares menos populares y menos visitados que resultan están infravalorados como destino veraniego, entre ellos están las islas Azores que son mucho más que un destino de escándalo para senderistas: las Azores enamoran por sus lagos volcánicos color turquesa, por sus piscinas naturales de lava, por sus densos bosques, por su sabrosa gastronomía marinera y por sus temperaturas la mar de agradables (no suelen subir de los 26ºC en verano).

Costa Jurásica británica

Costa Jurásica. Inglaterra | Pixabay

La Costa Jurásica, en Dorset, Inglaterra, recibe muchos menos visitantes internacionales de los que merece porque se trata de una zona menos popular y más infravalorada de lo que sin duda merece: sus acantilados son Patrimonio Mundial, las formaciones geológicas de la zona son únicas y excepcionales, el agua de sus playas y calas sorprende por su nivel de transparencia y su color más propio de destinos de aguas cálidas y playas paradisíacas; además es una zona fantástica para gozar del senderismo costero y, dado que no es un destino masificado, se disfruta con mucha tranquilidad.