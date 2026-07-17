Las piscinas naturales gratuitas de Pontevedra con cascadas y aguas cristalinas

Cuando pensamos en un baño de verano en Galicia, la imaginación vuela directa a los arenales de postal de las Rías Baixas. Pero el interior guarda sorpresas igual de refrescantes y con mucha menos gente. A apenas unos kilómetros de la costa de Pontevedra, el río Tamuxe ha excavado en la roca un rincón de aguas transparentes que los vecinos llevan disfrutando toda la vida: las Pozas da Bugalleira, en el municipio de Oia.

El Tamuxe (también llamado Carballo o Carballal) es el último afluente del Miño, y baja desde las sierras de Argalo y A Groba abriéndose paso entre rocas graníticas. En ese descenso ha ido formando un rosario de pozas y pequeños saltos de agua, y las de A Bugalleira, en la parroquia de Loureza, son de las más queridas del sur de Galicia.

El escenario es absolutamente natural:

Aguas limpias y frías

y frías Cascadas que rompen contra la piedra

que rompen contra la piedra Bosque que regala sombra en los días de más calor.

El plan perfecto para un chapuzón diferente cuando las playas de la zona rozan el lleno en pleno julio.

Baño gratis y a pie de carretera

Una de las grandes bazas de este rincón es lo fácil que resulta llegar. Las pozas se encuentran junto a la carretera provincial EP-2202, la que une Baiona con O Rosal por el interior, y están señalizadas: basta con aparcar en la zona habilitada y bajar una pequeña pendiente siguiendo el cartel de madera. El baño, por supuesto, es gratuito.

Eso sí, hablamos de un espacio natural:

No hay ni socorristas ni servicios

ni servicios Extremad el cuidado con los resbalones en la roca mojada

en la roca mojada Llevad de vuelta todo lo que llevéis

Si el cuerpo pide algo más que remojo, la zona ofrece una ruta circular de unos 12,5 kilómetros por las parroquias de Loureza y Burgueira que enlaza el patrimonio natural y cultural del valle y pasa por varias zonas de baño del Tamuxe: además de A Bugalleira, las Pozas de Loureza, de llamativas aguas esmeralda, y el Pozo do Arco. Un recorrido apto para hacer en familia o con amigos, entre senderos de ribera, saltos de agua y aldeas con encanto.

Y si quieres estirar la escapada, a unos 12 kilómetros espera A Guarda, la villa marinera de la desembocadura del Miño, con el espectacular castro de Santa Trega y sus vistas sobre Galicia y Portugal.

Cómo llegar

Pozas da Bugalleira captura de Google Maps | Google Maps

Las Pozas da Bugalleira están en la parroquia de Loureza, en Oia (Pontevedra), a menos de una hora en coche de Vigo. La referencia es la carretera EP-2202 entre Baiona y O Rosal: tras cruzar el río Tamuxe, las pozas quedan visibles desde el propio vial, con aparcamiento en los márgenes. En verano conviene madrugar, porque el secreto hace tiempo que dejó de serlo del todo.

Cascadas, bosque, un río esculpiendo granito y ni un euro de entrada. Este verano, cuando el termómetro apriete en las Rías Baixas, ya sabes hacia dónde girar el volante.