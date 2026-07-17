Batalla Naval de Vallecas 2026: fecha, horario y todo lo que necesitas saber

Cuando julio aprieta y media ciudad busca una piscina, un barrio entero saca a la calle cubos, mangueras y pistolas de agua para celebrar su fiesta más famosa. Este domingo 19 de julio, Puente de Vallecas vuelve a gritar: "¡Vallekas, puerto de mar!" con una nueva edición de la Batalla Naval de Vallekas.

La historia arranca un caluroso julio de 1981, cuando grupos de jóvenes que participaban en las Fiestas del Carmen decidieron combatir el calor empapándose con las bocas de riego de la calle Peña Gorbea. De aquel baño improvisado, y de la utópica reivindicación de un "puerto de mar para Vallekas", nació una fiesta que se celebra como tal desde 1982 y que este año alcanza, según sus organizadores, su 44ª edición.

Cuándo y donde se celebra

La gran guerra de agua se libra el domingo 19 de julio de 2026 en el Bulevar de Vallecas. La batalla arranca a las 16:30, tras la lectura del pregón, y se prolonga hasta las 19:30, con un recorrido que parte del Bulevar y termina en la calle Payaso Fofó. La participación es libre y gratuita.

La jornada empieza mucho antes del primer cubo de agua.

A las 12:30 tiene lugar la bajada del Barco Pirata desde la calle Payaso Fofó hasta la Plaza Vieja .

tiene lugar la bajada del Barco Pirata desde la calle hasta la . A las 13:30 , en la plaza de Puerto Rubio, se sirve la tradicional paella popular de hermanamiento, con 600 raciones ( 130 de ellas veganas ) para las que hace falta bono previo de 10 euros , con pan y bebida incluidos.

, en la plaza de Puerto Rubio, se sirve la tradicional de hermanamiento, con ( ) para las que hace falta bono previo de , con pan y bebida incluidos. A las 16:30 llega el pregón en el Bulevar y comienzo de la batalla, con charangas, carrozas y miles de vecinos y visitantes armados hasta los dientes.

Aquí os van algunos consejos para disfrutar el evento sin inconvenientes:

Ve con ropa que puedas empapar de arriba abajo, no vas a salir seco

de arriba abajo, no vas a salir seco Protege el móvil en una funda impermeable

Calza algo que agarre bien en suelo mojado

bien en suelo mojado Lleva munición : pistola de agua, cubo o barreño, lo que prefieras.

: pistola de agua, cubo o barreño, lo que prefieras. Nada de globos de agua, porque lanzados con fuerza o desde altura pueden hacer daño.

Cómo llegar

C. del Payaso Fofó - Batalla Naval de Vallekas - Captura de Google Maps | Google Maps

Lo más cómodo es el transporte público: la línea 1 de Metro deja en las estaciones de Puente de Vallecas y Nueva Numancia, ambas a un paso del Bulevar de Peña Gorbea. Olvídate del coche, porque las calles del recorrido se cortan al tráfico y aparcar en la zona ese día es otra batalla perdida.

Una guerra donde las únicas armas disparan agua, un barrio convertido en puerto de mar y 44 años de utopía a remojo. Si estás en Madrid este domingo, ya tienes plan: el chapuzón más multitudinario del verano te espera en Vallekas.