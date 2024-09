Así es Mumbai, una de las ciudades más caóticas del mundo

Es posible que Mumbai no te suene de mucho, pero Bombay ya es otra historia. Seguro que has oído hablar en repetidas ocasiones de esta ciudad de la India, aunque haya sido con el segundo de los nombres, que en realidad es el recomendado por la Asociación de Academias de la Lengua Española para referirnos a ella en nuestro idioma. Aun así, por mucho que hayas oído hablar de Bombay, quizá no sabes mucho de ella, y hay algo que te adelantamos: aunque se trata de una de las urbes más caóticas del planeta, es un imprescindible de este país asiático.

Hablamos de la ciudad más poblada de la India, y también es una de las que tiene más ciudadanos alrededor del mundo. Casi 15 millones de personas conviven en Bombay con los turistas que llegan a la ciudad para conocer de primera mano todos sus contrastes. Porque lo cierto es que los hay y no es nada complicado verlos.

Bombay es una ciudad repleta de vida y esta no para, ni siquiera por las noches. Tiene barrios pobres, en los que sus habitantes viven en chabolas, pero también barrios de lujo con rascacielos y algunas de las viviendas más caras del mundo. Si hablamos de sus principales atractivos turísticos, estos se concentran sobre todo en el centro de la ciudad, una de las zonas más caóticas.

Mumbai | Pixabay

Por fortuna, en el centro de Bombay hay aceras amplias, algo que en otros lugares o barrios no es nada común. Pero hay que vigilar, de todos modos, con la marabunta de gente que recorre las calles, con los animales callejeros y los vehículos, que se mueven por las carreteras como si fuesen los únicos en el lugar.

También abundan en Mumbai los bazares, en los que multitud de vendedores intentan atraer la atención de locales y sobre todo turistas. Hay a quien esto le resulta algo agobiante, pero sin duda es una de las esencias de la India. Puestos de telas, de zapatos, de joyas. Los bazares de Bombay son los lugares ideales para hacer algunas compras y llevar recuerdos en la vuelta a casa.

Hay otros recuerdos, no obstante, que no pueden adquirirse físicamente pero pueden almacenarse para siempre en la memoria. Y estos pueden estar relacionados con algunos de esos rincones de Bombay que merece la pena visitar. Dhobi Ghat es una lavandería al aire libre de dimensiones épicas, donde los lavanderos dejan como nueva la ropa de toda la ciudad. En las cuevas de Elephanta se pueden ver esculturas de dioses talladas durante la época medieval. Y la Puerta de Bombay, un arco que sirve como puerta de entrada a la ciudad para quienes llegan en barco, es otro de los imprescindibles.

Mumbai | Pixabay

Además, en una visita a Bombay hay otra cosa que no puede faltar: acudir a ver una película de Bollywood, y es que esta ciudad es la cuna de esta industria cinematográfica. De hecho, también es posible visitar algunos de los sets de rodaje.