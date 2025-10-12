El pueblo de Kuldhara es uno de los lugares más embrujados de la India

La historia de Kuldhara tiene cierto misterio, un misterio en el que arraigan las leyendas convirtiéndolo en uno de los lugares más embrujados de la India y es que, para empezar, ni si quiera está claro cuál fue el motivo por el que fue abandonado por todos sus habitantes en una sola noche pero empecemos por el principio…

Kuldhara está en Rajastán, a unos 20 kilómetros de la ciudad dorada de Jaisalmer; fue fundado allá por el S.XIII y se convirtió en un pueblo próspero por su magnífica gestión el agua siendo como era un pueblo rodeado de dunas: los habitantes de Kuldhara construyeron un sistema de pozos y canales subterráneos para abastecer de agua la ciudad, una ciudad planificada con sus calles, sus templos, sus casas… pero una noche, sin que esté clara la razón, todos sus habitantes abandonaron la ciudad.

Kuldhara | Imagen de Suryansh Singh (DarkUnix), licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Además, por si fuera poca la inquietud que despierta no saber la razón del abandono, cuentan que esa misma noche y justo antes de marcharse, los habitantes de la ciudad lanzaron un maldición sobre ella (una maldición que, por lo demás, parece haberse cumplido porque rezaba tal que así: ‘nadie volverá a vivir aquí’).

En realidad se cree que la razón del abandono tuvo que ver bien con sequías extremas o con impuestos excesivos y conflictos políticos pero lo cierto es que estas razones no están a día de hoy debidamente documentadas, lo que sirve para alimentar la leyenda y atraer cada año a más turistas, especialmente a amantes del misterio y de lo oscuro, también a los fans de las leyendas más dramáticas que románticas porque la de Kuldhara lo es: cuentan que el primer misnistro del estado de Jaisalmer se enamoró perdidamente de la hija del jefe de los Paliwal (la familia al mando en Kuldhara) y que quiso obligarla a casarse con él… ante tal afrenta los Paliwal abandonaron la ciudad dejándola maldita.

Kuldhara | Imagen de Suman Wadhwa, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Visitar Kuldhara es fácil porque está cerca de Jaisalmer y desde allí se organizan incluso excursiones guiadas especialmente al caer la tarde, es entonces cuando las ruinas de la ciudad entre las dunas ofrecen un paisaje más espectacular e imponente; para los más aventureros y esotéricos se organizan también excursiones nocturnas en busca de experiencias paranormales, aunque las autoridades recomiendan abandonar Kuldhara tras la puesta del sol; además los habitantes de pueblos cercanos a Kuldhara evitar acercase a este lugar fantasma entre el atardecer y el anochecer e incluso hay quienes dicen que en esas horas oscuras se siente una presencia inquietante… ¿será la maldición?.