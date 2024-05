¿Dónde y cuándo se celebran las Ferias del Libro más famosas del mundo?

Estamos a las puertas de la celebración de la Feria del Libro más importante de España, la de Madrid, y si bien esta feria hace las delicias de todos los lectores en español, no enamora menos a los amantes de los libros tanto si están escritos en un idioma que conocen como si no es así porque los libros no solo son para leerlos, son además objeto de culto. Además de la de Madrid ¿sabes cuáles son otras ferias del libro que disfrutarás a lo grande si ere un amante de la literatura y la letra impresa? Para recorrerlas tendrás que visitar Alemana, Reino Unido, Argentina y México:

Feria Internacional del Libro de Frankfurt

Pasa por ser la mayor feria comercial de libros del mundo en representación editorial (aunque no en número de asistentes); se celebra a mediados de octubre sí que tienes tiempo de organizar el viaje para visitarla en su edición de 2024. Un dato de interés: no creas que solo los alemanes ven satisfechas sus ansias por comprar libros en esta feria, tiene una zona de libros en inglés tan amplia que compite por ser la mayor Feria del Libro del mundo en inglés.

Feria del Libro de Londres

Más tiempo tendrás aún para organizar tu viaje a la Feria del Libro de Londres porque su edición de 2024 se ha celebrado ya el pasado mes de marzo, ahora bien, merecerá la pena la espera porque se trata de una feria que supera el millar de expositores procedentes de más de 50 países y con visitantes de más de 100 países. Es, con la Feria Internacional de Frankfurt, la más grande en superficie de Europa.

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Esta feria comenzó el pasado 23 de abril, el Día del Libro, de Shakespeare y de Cervantes, pero no echará el cierre hasta el 13 de mayo y, entre las ferias del mundo que habla español, una de las más grandes, más visitadas y por ello de las más importantes. Durante los primeros días la feria sólo se abre a profesionales (libreros, editores, traductores, escritores…) pero del tercer día en adelante ya se abre al público en general y se convierte en un espectáculo librero imperdible para amantes de la lectura.

Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México)

Se celebra en otoño, su próxima edición comenzará el 30 de noviembre y su clausura tendrá lugar el 8 de diciembre (qué gran viaje para el próximo puente de diciembre…); el número de expositores en esta feria supera los 2000 y sus visitantes proceden de más de 40 países diferentes lo que nos confirma que estamos ante una de las reuniones editoriales más importantes de toda Hispanoamérica; esta feria es multilingüe porque se trata de un gran encuentro cultural en el que participan autores de todos los continentes y en diferentes lenguas.

¿Más Ferias del Libro importantes? Las hay, por supuesto, la de París bien podría ser una de ellas y otra la americana BookExpo que se celebra en cada edición en una ciudad diferente.