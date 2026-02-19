Cuándo es la Crida de las Fallas de Valencia 2026

La Crida de las Fallas de Valencia 2026 se celebrará el último domingo de febrero, como es tradición. Este acto simbólico, que tiene lugar este día 22, da el pistoletazo de salida a las Fallas y reúne a miles de personas frente a las emblemáticas Torres de Serranos, el escenario habitual del evento.

Durante la Crida, la Fallera Mayor de Valencia y la Fallera Mayor Infantil, acompañadas por sus Cortes de Honor, se dirigen a valencianos y visitantes con el tradicional llamamiento a participar en las fiestas: el esperado "¡Valencians i valencianes, fallers i falleres, gent de tot el món, ja estem en Falles!" ("¡Valencianos y valencianas, falleros y falleras, gente de todo el mundo, ya estamos en Fallas!").

Cridà de las Fallas de Valencia | Visit Valencia

Tras el discurso, el cielo se ilumina con un espectáculo de fuegos artificiales que pone el broche a la noche. El acto suele comenzar alrededor de las 19:00 horas, aunque conviene llegar con antelación para encontrar buen sitio, ya que la asistencia es masiva. La entrada es gratuita y el ambiente festivo se respira en todo el centro histórico.

Las Fallas de Valencia 2026 se celebran oficialmente del 1 al 19 de marzo, siendo los días principales y más intensos la "Semana Fallera" del 15 al 19 de marzo.

Programa de la Crida de las Fallas de Valencia

07:00h. – "Despertà" Infantil.

07:30h. – "Macrodespertà”. Impulsada por la falla Corona. Finalizará en la Plaza del Ayuntamiento con un terremoto espectacular. Pirotecnia Alto Palancia.

8:00h. - Apoteosis final despertà. Pirotecnia Valenciana. A continuación, se ofrecerá un desayuno fallero a todos los participantes.

12:00 h. - Entrada de Bandas de Música.

14:00 h. - "Mascletà" en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Valenciana.

19:30 h.– "Crida" en las Torres de Serranos. Al finalizar, efectos de luz y color con espectáculo. Pirotecnia Caballer FX.