El puente más alto del mundo se encuentra en China y alcanza los 600 metros de altura

China es un país que se caracteriza por diversos aspectos, como su geografía, siendo el tercer país más grande del mundo, con una enorme diversidad natural, desde desiertos como el de Gobi hasta montañas como las Tianzi. Cuenta con una historia de siglos de civilización y ha sido cuna de inventos relevantes para el desarrollo de la humanidad. Pero uno de sus aspectos más destacados es su desarrollo en infraestructuras, con urbanismo eficiente, ciudades inteligentes y la construcción de puentes impresionantes, como el del Gran Cañón de Huajiang.

El puente se encuentra en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, y atraviesa el Río Beipan en una zona caracterizada por densas montañas. Debido a su relieve accidentado, con acantilados y valles estrechos, el área fue un desafío para los ingenieros y objetivo de grandes proyectos de infraestructura. Esta obra conecta los distritos de Xinzhai y Mianshan que antes del puente, el trayecto podía tomar hasta dos horas, pero ahora se realiza en apenas unos minutos.

En enero se finalizó la construcción del puente más alto del mundo, con una altura de 600 metros y una longitud de casi 3 kilómetros. Además de su función para el tránsito de vehículos, el puente incluye espacios turísticos como miradores, senderos y vistas panorámicas, ofreciendo toda una experiencia a quienes lo cruzan.

La obra duró alrededor de cuatro años y supuso un gasto de aproximadamente 300 millones de euros, realizada por la compañía Guizhou Transportation Investment Group. Aunque la construcción terminó en enero, durante varios meses se realizaron verificaciones para garantizar que el puente fuera completamente seguro y funcional.

Aprovechando su altura, se autorizarán actividades de salto BASE y puénting profesional, dirigidas a quienes buscan experiencias de aventura y riesgo extremo.