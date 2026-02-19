El pueblo de Girona donde se grabó la película Gente que conocemos en vacaciones

En Viajestic nos encanta viajar a través de las localizaciones que vemos en las películas y series más famosas del momento. Recientemente, por ejemplo, te contábamos todos los lugares donde se había rodado Los Bridgerton en Inglaterra.

Pero... ¿Sabías que la película de éxito Gente que conocemos en vacaciones se rodó en un pueblo de Girona? Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation) es una comedia romántica basada en el bestseller de Emily Henry. Narra la historia de Poppy y Alex, mejores amigos con personalidades opuestas que, tras distanciarse por un viaje fatídico, intentan arreglar su relación durante unas últimas vacaciones, enfrentando sentimientos ocultos.

En la novela, los dos amigos viajan a Palm Springs (California) para una boda, pero en la versión de Netflix van a Barcelona. Pero lo cierto es que, a parte de Barcelona, la película también se rodó en la Costa Brava, concretamente en Lloret del Mar.

Cala Sa Boadella, Costa Brava, Lloret de Mar | Foto de iStock

Algunos de los lugares elegidos para el rodaje fueron la Cala Boadella, que mide unos 250 metros y es famosa por sus aguas cristalinas, y los Jardines de Santa Clotilde, construidos sobre un acantilado entre la Cala Boadella y la Playa de Fenals.

Pero esto no se queda aquí, en uno de los flashback de Poppy y Alex en la película también vemos un viaje a la Toscana con sus parejas de ese momento, pero en realidad estas escenas se grabaron en el pueblo catalán de Llagostera, reconocido por su patrimonio medieval, su tradición corchera y su entorno natural entre el macizo de les Gavarres y Ardenya.