Descubre en FITUR 2024 lo que nadie te cuenta de Tokio

Tokio es una de las ciudades más grandes del mundo y nuestro tiempo viajero finito, eso hace que la planificación, importante en cualquier viaje, lo sea más si cabe si hablamos de Tokio; es más, cuando volamos hasta la capital del país del sol naciente no lo hacemos con la única intención de visitarla sino que queremos ver tanto cuanto sea posible de Japón entero ¿eres de los que ya ha estado en Tokio o de los que ni en la primera visita se rinde a los lugares más turísticos sino de los que busca la autenticidad del lugar te hayas puesto por destino? En ese caso te interesa, y mucho, visitar el stand de Tokio en FITUR.

Tokio es una grandísima ciudad que ronda los 30 millones de habitantes (ahí es nada…) y eso hace que sea imposible visitarla entera salvo que te instales en ella al menos un mes; sabemos bien cuáles son las visitas supuestamente obligadas de Tokio y sabemos también que, aun sin perdernos ninguna, nos estamos perdiendo mucho de Tokio, es más, cabe que nos estemos perdiendo el Tokio más auténtico porque lo cierto es que la capital nipona es mucho más que la capital tecnológica del mundo, de ahí que el nuevo logo de Turismo de Tokio incluya dos tipologías: una clásica y otra moderna, porque así es Tokio.

Shibamata | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

¿Cuáles son los lugares más interesantes de Tokio entre los que no suelen visitar los turistas? Marc Morte, escritor y buen conocedor de Tokio, ciudad que visita tres o cuatro veces al año, nos ha desvelado algunos:

Morte nos recuerda que Tokio es como su nuevo logo, no es sólo tecnología y modernidad sino que también es tradición e historia que podemos descubrir en templos como el de Shibamata o el de Meiji Jingu, rodeado por un bosque de cedros o jardines históricos como los de Hama Rikyu o los de Shiba Rikyu; además de los parques y jardines hay otros entornos naturales que no imaginarías nunca que forman parte de una gran ciudad como Tokio: la zona de Okutama o el monte Takao forman parte de ellos, también las islas (sí, Tokio no sólo está en una isla sino que tiene sus propias islas, entre ellas las islas Agasawara, conocidas popularmente como las Galápagos japonesas, o la isla de Hachijojima).

Hamarikyu Gardens | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Tanto más allá del Tokio histórico como más allá del moderno, lo cierto es que la mejor manera de conocer Tokio hoy es recorrer sus calles y sus barrios, no solo los especialmente recomendados sino otros menos populares ¿cuáles? Marc Morte nos recomienda no perdernos Shimokitazawa, el barrio hipster de Tokio por excelencia; Yanaka, un barrio famoso por su gran cementerio y sus cerezos; Shibamata, un barrio que parece haberse quedado anclado en los años 60; Kagurazaka, conocido como la pequeña París y también uno de los pocos lugares de Tokio en los que puedes cruzarte a una geisha por la calle; Nakameguro, un barrio poco visitado salvo en la época de floración del cerezo; Kichijogi, el que pasa por ser el mejor barrio para vivir en Tokio hoy, un barrio de casas bajas y buen ambiente; Akasaka, un elegante barrio de clase alta ideal para darse un paseo; o Shinbashi, el barrio de las izakayas, perfecto por tanto para salir a cenar.

Okutama | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Más cosas que nos recomienda Morte: disfrutar de algún festival de Sumo y de otros festivales populares como el kanda matsuri o Sanno matsuri y visitar algunos museos no excesivamente populares como el Team Las o el Yoyoi Kusama.

Un último apunte: ¿sabes dónde disfrutar de las mejores vistas del skyline de Tokio? Marc Morte nos ha desvelado que si bien son muchos los lugares de Tokio desde los que disfrutar de diferentes perspectivas del skyline de la ciudad y algunos de ellos son muy populares y muy recomendados, hay una torre que tanto por su altura como por su ubicación (está más centrada en el plano de la ciudad que otras) ofrece las mejores vistas, es la Torre Mori.