FITUR 2024: Visitamos la Feria del Turismo más importante de España y descubrimos todos sus destinos

IFEMA Madrid ha dado la bienvenida a FITUR 2024, la Feria de Turismo más importante de España, y el recibiendo por parte de los profesionales del sector ha sido asombroso. En esta ocasión, se esperan la llegada de cerca de 250.00 personas y cuentan con 809 expositores desplegados en 9 pabellones distintos.

La inauguración ha tenido lugar este miércoles 24 de enero, como cada año, por parte de los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, que han realizado un recorrido por todos los pabellones y destinos nacionales e internacionales acompañados de diferentes autoridades, como del Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. La feria durará hasta el domingo 28 de enero.

Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, inaugurando FITUR 2024 | EFE

Entre las grandes novedades de este año se encuentra que FITUR 2024 cuenta con 9.000 empresas (500 más que en la edición anterior) y 152 países (20 más que en 2023). Además, Ecuador es el país anfitrión de este 2024 y pretenden ofrecer una experiencia única para el viajero donde podrán conocer desde las altas montañas de los Andes hasta la biodiversidad del Amazonas, las playas soleadas de la Costa y el patrimonio natural de Galápagos.

La importancia del turismo nacional

Los destinos nacionales son muy importantes y FITUR cuenta cada año con la presencia de todas las comunidades autónomas de España así como de las diferentes provincias. Hemos podido visitar el stand de Andalucía, que tiene un pabellón entero únicamente dedicado a la comunidad y a su "Andalusian Crush", los colores verdes de Navarra, Asturias, Aragón o País Vasco, los azules del mar en Comunidad Valenciana o Galicia, el color vino de La Rioja y el original stand de Castilla-La Mancha y el "destino de las maravillas".

Stand de Andalucía en FITUR 2024 | EFE

Y si hay algo que hoy en día continúa con la esencia de nuestro país, son los pequeños municipios que se distribuyen por todo el territorio. Es por eso que hemos tenido la oportunidad de hablar con Francisco Mestre, presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, a la que este año se han unido 5 nuevas localidades. En la entrevista que puedes encontrar en el vídeo-reportaje Mestre hace hincapié en la relevancia que tiene hoy en día el turismo rural y cómo los visitantes buscan cada vez más esos lugares extraordinarios, auténticos y puros desde sus inicios.

España y el turismo internacional

En cuanto al turismo internacional, FITUR 2024 ha contado con países de todos los continentes del mundo, desde India, hasta Chile, pasando por Italia o Francia. En esta ocasión, Viajestic ha hablado durante la feria con Michelle Fridman, la representante de Turismo de Yucatán, un destino que está en el top por ser la primera sede no europea para The Best Chef Awards 2023 y este año su capital, Mérida, resalta en la lista de los 24 mejores lugares del mundo para visitar de CNN Travel.

Stand de México en FITUR 2024 | EFE

Yucatán es un destino que encierra aún muchos secretos para el visitante español: cultura maya viva, costas espectaculares hacia el norte de la península, destinos "secretos" para el segmento de lujo, entre muchas otras experiencias para todos los sentidos y que Fridman revela durante su entrevista.

Por otro lado, también hemos tenido el placer de charlar con Xiomara Rodríguez, directora de Comunicación de Discover Puerto Rico, y profundizar sobre temas como la cultura, gastronomía, la música y el turismo y el gran vínculo que actualmente existe entre los españoles y los puertorriqueños.