Arco del Triunfo de Bucarest: su curiosa historia y por qué se parece al Arco del Triunfo de París

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Rumanía, concretamente hasta impresionante ciudad de Bucarest. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo es el conocido como Arcul de Triumf. Se trata de un magnífico arco del triunfo que está situado en la zona norte de la capital de Rumanía, concretamente en la Soseaua Kiseleff.

El Arco del Triunfo de Bucarest, a través de su historia

Arco del Triunfo de Bucarest | Pixabay

Para conocer el origen del monumento que conocemos en la actualidad, debemos tener en cuenta que existió un arco del triunfo primigenio que se construyó en el año 1878 utilizando nada más y nada menos que madera como material. Se hizo a toda prisa después de que Rumanía lograse su independencia, y todo con la firme intención de que las tropas victoriosas tuviesen la oportunidad de poder desfilar bajo él.

Pero no todo queda ahí, puesto que no es el único arco del triunfo que fue construido en ese mismo lugar. De hecho, se llegó a erigir otro en el año 1922 con el objetivo de conmemorar el final de la Primera Guerra Mundial y también la coronación del rey Fernando I y su esposa María. En esta ocasión, Antonescu se inspiró en el Arco del Triunfo que encontramos en París. Ejecutado en granito y mucho más sobrio, se inauguró a finales de 1936.

El Arco del Triunfo de Bucarest, a través de sus características

Arco del Triunfo de Bucarest | Pixabay

Como decimos, el arco del triunfo que podemos encontrar actualmente en la capital de Rumanía tiene una altura aproximada de 27 metros. Es importante destacar que fue construido siguiendo al pie de la letra un proyecto planteado por el reconocido arquitecto Petre Antonescu. Su base es rectangular y cuenta con unas dimensiones aproximadas de 25 x 11.5 metros.

Lejos de que todo quede ahí, hay que mencionar la espectacularidad de las esculturas que podemos encontrar en la fachada de este Arco del Triunfo. Todas y cada una de ellas fueron creadas por dos de los escultores más importantes de Rumanía durante el siglo XX. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Ion Jalea y Dimitrie Paciurea.

Sea como sea, en la actualidad, este Arco del Triunfo se ha convertido, indudablemente, en uno de los símbolos más reconocidos de Bucarest. Es más, bajo él, cada 1 de diciembre se celebran desfiles militares con motivo del Día Nacional de Rumanía. Es por eso que cada vez más visitantes se acercan hasta el lugar en el que se encuentra para dejarse llevar por su belleza.