Así es el impresionante Templo Dorado que todo sij intenta visitar al menos una vez en la vida

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la India, donde podemos encontrarnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en el Templo Dorado. Conocido como Harmandir Sahib, se trata del santuario más sagrado del sijismo y uno de los lugares más importantes de la India, en cuanto a peregrinación se refiere.

Está ubicado en la ciudad de Amritsar, en el estado de Punjab, muy cerca de la frontera con Pakistán. Cada día, recibe aproximadamente 150.000 visitantes y, con el paso del tiempo, se ha convertido en un destino verdaderamente imprescindible para la comunidad sij, cuyos fieles procuran visitarlo, al menos, una vez en la vida.

El Templo Dorado, a través de su historia

Su origen nos hace viajar a finales del siglo XVI. La piscina sagrada que rodea el santuario fue completada en el año 1577 por el Guru Ram Das, cuarto Gurú, mientras que en 1604, el GGurú Arjan instaló en su interior el Adi Granth, libro sagrado de los sijs. A lo largo de su historia, el complejo ha sufrido un sinfín de ataques y reconstrucciones.

De hecho, fue destruido durante unas persecuciones de los imperios mogol y durrani que tuvieron lugar en el siglo XVIII. El maharajá Ranjit Singh, en 1809, no dudó en impulsar su reconstrucción en mármol y cobre. Un par de décadas después, el santuario fue recubierto con pan de oro, lo que dio lugar a esa característica tan peculiar por el que recibió el nombre de Templo Dorado.

Más allá de su impresionante arquitectura, este templo representa a la perfección los principios fundamentales del sijismo. Su planta cuadrada cuenta con cuatro puertas abiertas hacia los cuatro puntos cardinales, lo que supone un símbolo de igualdad y de bienvenida a personas de cualquier religión, origen o condición social. ¡Todo el mundo es bienvenido!

Templo Dorado | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar que, además del santuario principal, el recinto alberga el Akal Takht, principal centro de autoridad del sijismo, así como un museo, una torre del reloj y el conocido langar, una cocina comunitaria que sirve gratuitamente comida vegetariana a todos los visitantes, sin distinción. En la zona norte, encontramos los 68 lugares sagrados, un espacio que, según la tradición sij, equivale espiritualmente a peregrinar por los 68 lugares santos de la India.

Es importante tener en cuenta que la vida de este templo gira en torno al Adi Granth, que permanece en el edificio principal durante el día para ser leído y venerado por los peregrinos mientras resuenan los kirtans, es decir, cantos devocionales basados en sus enseñanzas. Una vez cae la tarde, el libro sagrado es protagonista de una solemne procesión hacia otro edificio del recinto, donde permanece custodiado durante la noche.

Hay que recordar que este Templo Dorado también ha sido protagonista de varios de los episodios más complicados de la historia más reciente de la India. De hecho, en 1984, sufrió graves daños durante la Operación Blue Star, una intervención militar ordenada por la primera ministra Indira Gandhi para desalojar a un grupo armado que se atrincheró en el complejo. Este enfrentamiento dejó miles de muertos entre soldados y civiles, pero también produjo importantes desperfectos en el santuario. En 2004, en reconocimiento a su valor histórico y cultural, fue incorporado a la Lista Indicativa de la India, como paso previo a una futura candidatura para ser declarado Patrimonio de la Humanidad.