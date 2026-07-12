7 ciudades de las que no puedes irte sin visitar sus islas

Hay países del mundo que son tan famosos, sino más, por sus islas que por su territorio continental (¿estás ya pensando en Grecia, nosotros también…) por no hablar de los que son isla o islas todo él (Islandia, por ejemplo) pero, cuando pensamos en ciudades grandes o pequeñas no se nos ocurre pensar en sus islas pero, ciertamente, hay ciudades que son también famosas precisamente por ellas, por sus islas, a continuación tienes siete ejemplos:

Venecia

Burano | Pixabay

Pensar en Venecia es pensar en góndolas y canales, en un Carnaval sofisticado y elegante, en máscaras venecianas y en la Plaza de San Marcos pero esta ciudad italiana es más que eso, tiene también sus islas y algunas de ellas son visitas imperdibles: ¿quién no querría pasar por Burano con sus casas de colores o por Murano y su tradición del distal soplado? Y eso no es todo, hay más islas venecianas interesantes entre las que destacamos Lido di Venezia, famosa por sus hoteles históricos y sus playas de arena.

Nápoles

Ischia | Pixabay

Quienes viajan a Nápoles no suelen perder la oportunidad de pasar un día en Capri porque esta isla es de las más populares de Italia tanto por su naturaleza (con sus farallones y sus gruta azul) como su tradición turística, es de hecho todo un emblema turístico mediterráneo desde hace más de un siglo. Ahora bien, Capri no es la única isla interesante en Nápoles, también lo Ischia, famosa por sus balnearios y sus playas, y Procida con sus puerto pesquero y sus casitas de colores.

Cannes

Cannes | Pixabay

Dos son las islas de Cannes que pasan por ser también dos de los secretos mejor guardados de la Costa Azul francesa: Île Sainte-Marguerite, que e isla más visitada y popular tanto por sus playas y pinares como por ser una isla de leyenda: dicen que es la isla del Hombre de la Máscara de Hierro (si no has visto la película ya estás tardando…); y Île Saint-Honorat donde está instalada una comunidad de mojes cistercienses desde hace más de 1.500 años.

Estocolmo

Vaxholm | Pixabay

Estocolmo no es solo una ciudad, es todo un archipiélago de unas 30.000 islas, islotes y escollos ¿cuáles visitar? Fjäderholmarna es la isla más popular, llegas en apenas 30 minutos en barco; Vaxholm pasa por ser la capital de este archipiélago y es famosa por su puerto, su fortaleza y sus casitas de madera; Grinda es la más recomendable en verano porque es perfecta para disfrutar del turismo activo, en particular del senderismo y el kayak; y finalmente Sandhamn, una isla de cierto nivel, con puerto deportivo y buen ambiente náutico además de playas.

Tokio

Izu | Pixabay

¿Quién piensa en islas cuando piensa en Tokio? Solemos pensar en Shibuya, en los jardines nipones y hasta en los onsen (baños japoneses) antes que en islas pero lo cierto es que la capital de Japón tiene unas atractivas islas tropicales que, especialmente si visitas la ciudad en verano, tienes que conocer: las más cercanas y de más fácil acceso son las del archipiélago de Izu (Oshima, Niijima, Kozushima y Miyakejima), son además especialmente populares en los meses de julio y agosto; las Ogasawara son de más difícil acceso, más remotas y es que tardas 24 solo en llegar a ellas ahora bien, hablamos de Chichijima y Hahajima, que son Patrimonio Mundial por la UNESCO y están consideradas como el Hawái de Japón.

Toronto

Toronto Islands | Pixabay

Las islas de Toronto son algo así como un paraíso frente al centro financiero de la ciudad y sus rascacielos, son famosas por sus playas, sus rutas en bicicleta, sus parques, sus zonas sin coches… ¿Cuáles son las más populares? Centre Island es la más visitada y la más turística, Ward’s Island es algo así como un barrio residencial de lo más pintoresco y Hanlan’s Point es famosa por sus playas y por sus miradores con vistas al skyline de la ciudad.

San Francisco

Alcatraz | Pixabay

No puedes viajar a San Francisco y no visitar la isla de Alcatraz, la que fue en su día probablemente la prisión más famosa del mundo; ahora bien, esta ciudad americana tiene más islas y entre ellas destacan las siguientes: Angel Island, famosa por sus rutas de senderismo y sus miradores; Treasure Island, que es en realidad una isla artificial popular por sus vistas y también por sus restaurantes y bodegas; y Yerba Buena Island que está conectada con Treasure Island y ofrece estupendas rutas de senderismos para los amantes del turismo activo.