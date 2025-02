Conoce la Casa Hundertwasser en Viena, una explosión de color y arte

Viena es, para muchas personas, una de las capitales más bonitas de Europa. Rebosa belleza en cada una de sus calles y construcciones, pero hay una que llama la atención por encima del resto y se encuentra en el distrito nº3 de la ciudad, el Landstraße. Hablamo de la Cada Hundertwasser, un complejo residencial que data de entre los años 1983 y 1985 y que bien podemos decir que es una explosión de color y arte.

En realidad, se trata de una de las obras arquitectónicas más destacables de toda Austria, y de ella podemos decir, entre otras cosas, que fue diseñada por Friedensreich Hundertwasser, de quien ha heredado el nombre. Cada año, son miles y miles las personas de alrededor del mundo que se acercan a contemplarla bien de cerca. Algo que no sorprende, pues sus adornos y sus colores son tan llamativos que han hecho de ella una imagen habitual en postales y redes sociales.

Quizá no lo sabías, pero allí, en la Casa Hundertwasser, vive gente. Lo curioso es que quienes la habitan tienen la posibilidad de escoger a su gusto cómo decorar la zona de la fachada que se encuentra junto a las ventanas. Ellos son los responsables de que haya más de 200 árboles y arbustos decorando los balcones y las terrazas del edificio, otorgándole mucha más vida de la que ya de por sí tiene.

Ahora que hemos mencionado el hecho de que este símbolo de Viena es en realidad un edificio habitado, podemos dar cuatro detalles más acerca de dicha cuestión. Así, es momento de que sepas que en el interior de la Casa Hundertwasser hay nada más y nada menos que 52 viviendas. Pero además, esta construcción alberga 4 negocios, 16 terrazas privadas, 3 azoteas comunitarias, 2 áreas de juegos infantiles y un jardín de invierno.

Fachada de Hundertwasserhauses | De C.Stadler/Bwag - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89018831

Lamentablemente, todo esto no se puede visitar, sino que el turista ha de conformarse con admirar la fachada exterior. No obstante, como decíamos, no por ello resulta un plan menos fascinante. Al contrario, se trata de un lugar de visita prácticamente obligatoria cuando uno hace un viaje a la capital austriaca.

Además, el paseo se puede aprovechar para adentrarse en la Hundertwasser Village, que se encuentra justo enfrente y sí puede verse por dentro. Se construyó entre los años 1990 y 1991 y alberga un centro comercial, un bar y muchos negocios de estilo Hundertwasser. Es decir, artísticos y de lo más coloridos.

Por si todo esto fuera poco, vamos a contarte una cosa más que puedes hacer en la zona. Y esta es entrar al bajo de la Casa Hundertwasser a ver una película gratuita en la que su diseñador muestra cómo era su casa.