Tras los pasos de Freud en Viena

No importan cuánto te creas o no a Sigmund Freud y sus teorías como figura destacada del psicoanálisis, como literato no tiene discusión: es soberbio, magnífico… y por eso merece la pena visitar sus lugares en Viena, la ciudad en la que creció y vivió hasta que tuvo que huir de los nazis; dos son las actividades que te recomendamos para hacerlo: visita con audioguía y yincana, a continuación te damos los detalles:

Audioguía

La nueva audioguía de Sigmund Freud nos lleva a nueve lugares de Viena relacionados con la vida de este icónico personaje o con el desarrollo de sus ideas: uno de esos lugares es el Museo Sigmund Freund en la Berggasse y otro es el Karmelitervierte, donde el escritor pasó su juventud. Esos dos lugares son indiscutibles pero entre ambos hay siete más entre los que seguro que hay alguna sorpresa incluso para los más adeptos a Freud: ¿sabías que Freud pasó mucho tiempo en los viñedos de Viena? La audioguía te lo cuenta (y te incita a recorrerlos, claro).

Sigmund Freud Park | Imagen de Hermann Höger, cortesía de WienTourismus

Cuentan las crónicas de la época que Freud creó su teoría de la interpretación de los sueños en el parque de Belleveuewiese, hay en ese lugar una lápida que lo recuerda; con esta audioguía y recorriendo Viena descubrirás otras cosas acerca de Freud, desde sus rutinas diarias hasta su tardía pasión por los perros y su adicción a la cocaína.

Yincana

La Yincana de Freud es un reto, el Sigmund Freund Challenge ¿y en qué consiste? Tendrás que registrarte en una aplicación creada expresamente para este concurso y hacerlo, eso sí, en uno de los lugares de Freud (el Museo Sigmund Freud, el Josephinum, el Antiguo Hospital General, el Parque Sigmund Freud, la Universidad de Viena y el Café Landtmann); en cada uno de esos lugares tendrás que responder tres preguntas y, si consigues la máxima puntuación (30 puntos) participarás en en el sorteo de un fin de semana en el Hotel Stefanie, que es el más antiguo de la capital de Austria y está ubicado cerca del Karmeliterviertel, el barrio en el que creció Freud.

Huber & Lerner | Imagen de Hermann Höger, cortesía de WienTourismus

Si no estás tan versado en Freud y te quedas en los 20 puntos, podrás ganar 30 artículos de papelería de Huber & Lerner, inspirados en el papel para cartas que utilizaba Freud. Y lo mejor: podrás disfrutar de esta divertida Yincana hasta final de año.