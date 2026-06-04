Capilla Suurhusen: ¿sabías que su torre tiene una mayor inclinación que la Torre de Pisa?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Alemania, concretamente hasta Suurhusen. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo es la capilla homónima que recibe miles de visitas cada año, y todo por su torre: está más inclinada que la Torre de Pisa.

Pese a que cada vez son más los turistas que viajan hasta la ciudad italiana para maravillarse con su torre inclinada, lo cierto es que la que encontramos en la Capilla Suurhusen tiene una inclinación mayor. Tanto es así que, en 2007, ganó un Récord Guinness. Aunque no es la construcción más inclinada del mundo, sí que es líder del ranking en cuanto a edificaciones que se inclinaron de forma completamente involuntaria.

Capilla Suurhusen, a través de su historia

Para comenzar, debemos saber que se erigió a mediados del siglo XIII, por lo que tiene cerca de 800 años de historia. En su origen, este templo tenía 32 metros de largo y poco más de 9 metros de ancho. A pesar de todo, en 1450, su tamaño se redujo considerablemente para dar lugar a la construcción de una torre que hiciera la vez de campanario. Por lo tanto, la construcción pasó a tener una superficie de unos 121 metros cuadrados, con una torre de poco más de 27 metros de altura. A pesar de que no parece muy alta, lo cierto es que sí que resalta respecto al entorno rural que la rodea.

Ahora bien, ¿cuándo se empezó a inclinar la torre de la Capilla Suurhusen? La primera vez que se registró una leve inclinación de esta construcción fue en 1885. Pero, ¿por qué? Por un trabajo de drenaje en el lugar, es decir, se removieron las aguas subterráneas del suelo pantanoso donde se erigió. Por lo tanto, la madera de roble quedó a la intemperie, se pudrió y empezó a ceder ante el peso de la construcción, que asciende a unas 2.116 toneladas, aproximadamente. El paso del tiempo hizo que esta torre aumentase su inclinación hasta alcanzar los 5,07 grados, una cifra superior a los 3,97 que tiene la famosa Torre de Pisa.

Capilla de Suurhusen | Imagen de Pedro Rohleder, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

En 1975, casi un siglo después de esa primera notificación sobre la inclinación de la torre de la capilla Suurhusen, el templo cerró. Por fortuna, fue una decisión temporal, puesto que volvió a abrir sus puertas en 1985. Para poder hacer efectiva esa reapertura, la iglesia recibió un trabajo de mantenimiento, incluida la torre, para evitar un posible derrumbe. Para ello, se reforzó con nuevos cimientos expuestos, de acero y hormigón.

A pesar de que se logró frenar ese constante deslizamiento, lo cierto es que la edificación jamás de enderezó y se mantuvo con la inclinación que había conseguido durante todo este tiempo. Al fin y al cabo, gracias a ese curioso detalle, no solamente logró un Récord Guinness, sino que también convirtió esta capilla en uno de los puntos turísticos más importantes no solamente de la zona, sino también de Alemania. ¡Y no es para menos!