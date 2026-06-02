5 pueblos del mundo famosos por ser pueblos de récord a pesar de su pequeño tamaño

Hay no pocos pueblos por el mundo que lo son de récord así reconocido incluso en el famoso Libro Guinness pero los cinco que repasamos a continuación no solo son pueblos de récord sino que lo son, al menos en algún caso, por razones de lo más curioso, dos están en Estados Unidos (y no, no se trata de Bodie, el pueblo fantasma más grande del mundo, hoy nos vamos a pueblos habitados), uno en Canadá, otro en Chile… y otro mucho más cerca, aquí, en casa, en España.

Monowi, en Estados Unidos

Monowi | Imagen de Bkell, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Este pueblo americano pasa por ser el pueblo con menos población del mundo y es que durante años aquí solo vivía una persona, una mujer que era la alcaldesa, la bibliotecaria y la propietaria del único bar; la razón por la que entró en el Libro Guinness no es solo por ser el pueblo con menos población (algún otro habrá con solo un habitante…) sino porque sigue funcionando como si vivieran en él más personas lo que le confiere un aspecto de instalación artística o de museo al aire libre pero es, en realidad, un pueblo escasamente poblado.

Saint-Louis-du-Ha!-Ha!, en Canadá

Saint-Louis-du-Ha!-Ha! | Imagen de P199, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El récord que ha hecho famoso a este pueblo en el mundo entero a pesar de no ser más que un pequeño pueblo rural de Quebec está en su nombre, se trata de la única localidad del mundo que tiene dos signos de admiración en su nombre.

Casey, en Estados Unidos

Silla gigante en Casey | Imagen de Joseph Gage from Yorkville, IL, USA, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Volvemos a Estados Unidos porque allí está Casey, un pueblo de apenas unos miles de habitantes famoso porque acumula un buen número de objetos gigantes; un buen día a sus habitantes se les ocurrió construir objetos gigantes para atraer a los turistas y hoy es popularmente conocido como ‘Big Things in a Small Town’ (grandes objetos en un pequeño pueblo). ¿Los objetos más populares? Una mecedora enorme, un buzón gigante, un balancín de tamaño impensable…

Purujosa, en España

Semáforo en Purujosa | Imagen de Ramiro Adiego, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

También en España tenemos algún pequeño pueblo de récord y uno de ellos es Purujosa, en Aragón: se trata d aun pueblo con apenas unas decenas de habitantes que se popularizó cuando apareció en el Libro Guinness como el pueblo más pequeño del mundo con semáforos: resulta no poco llamativa la imagen del par de semáforos de la localidad en un espacio tan reducido.

Puerto Williams, en Chile

Puerto Williams | Imagen de Mat Austro, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Este pueblo chileno, ubicado en la isla Navarino, muy cerca del extremo sur del país, es el pueblo más austral del planeta, ese es el récord que lo trae a esta lista; además es un pueblo muy llamativo porque está rodead de montañas, canales y paisajes antárticos y es también la puerta de entrada a algunas de las rutas de senderismo más brutales del mundo.